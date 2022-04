Boiensdorf/Wiligrad

Ein Spaziergang an der frischen Luft ist zu Ostern bei vielen Familien Tradition. Wer nicht auf eigene Faust losgehen, sondern mit anderen Menschen Spaß haben möchte, kann an Ostermontag an zwei Touren teilnehmen: Ein Spaziergang führt auf dem Skulpturenweg im Bereich der Dörfer Stove, Niendorf, Boiensdorf, Friedrichsdorf und Dreveskirchen entlang. Jeder startet auf diesem Weg wann und wo er möchte. An jeder der sechs Skulpturen auf der Strecke wird zwischen 14.30 und 15.30 Uhr musiziert. Gern können auch die Spaziergänger ein Instrument mitnehmen und Musik machen. Außerdem gibt es an den Stationen Kaffee und Kuchen und hier und da ein verstecktes Ei. Tassen für einen Kaffee sollen der Umwelt zuliebe mitgebracht werden. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite www.skulpturenweg-salzhaff.de. Den Spaziergang haben die Kirchengemeinde und die Sozialausschüsse von Blowatz und Boiensdorf vorbereitet.

Tour zur Elisabeth-Quelle

Auch die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schlossensemble Wiligrad laden zum Osterspaziergang am Montag, den 18. April, ein. Es wird über Bräuche in Wiligrad gesprochen, über Geschichte und zur Elisabeth-Quelle gewandert. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Eingang Hofladen, die Tour dauert zwei Stunden. Wie die Veranstalter ankündigen, werden entlang der Strecke Ostereier zu finden sein.

Tradition aus dem Christentum

Der Osterspaziergang hat seinen Ursprung im christlichen Glauben. Das Evangelium nach Lukas berichtet davon, dass die Jünger den Schilderungen über die Auferstehung Jesu Christis von Maria Magdalena nicht glaubten, worauf zwei von ihnen nach Emmaus aufbrachen. Auf dem Weg dorthin begegnete ihnen ein Fremder, mit dem sie über die Auferstehung diskutierten. Als der Fremde das Brot brach, erkannten die Jünger in ihm den auferstandenen Jesus Christus und glaubten fortan an dessen Auferstehung. Über die Zeit wandelte sich dieser Weg der Glaubensfindung dann zum allseits bekannten und beliebten Osterspaziergang für die ganze Familie. Johann Wolfgang von Goethe hat ihn so gemocht, dass er ihm im „Faust I“ ein langes Gedicht gewidmet hat. Um 1960 begannen dann Spaziergänge mit politischer Note: Ostermärsche als Zeichen einer Friedensbewegung.

Ostereiersuche im Wismarer Lindenpark

Wer nur Ostereier suchen möchte, kann am Ostermontag, 18. April, in den Wismarer Lindenpark gehen. Dorthin lädt die CDU Wismar ab 9 Uhr ein. Versteckt wird unter anderem ein goldenes, ein silbernes und ein bronzenes Ei, hinter denen sich kleine Gewinne verstecken. Außerdem wird es vor Ort Kaffee und Kuchen geben, die für eine freiwillige Spende für den guten Zweck verköstigt werden können.

