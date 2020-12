Kirchdorf

Leere Strände, Hotels und Ferienwohnungen auf der Insel Poel – und das ausgerechnet zum Jahreswechsel. Corona hat das Ferienparadies hart getroffen. Doch geht es nach Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos), wird sich das bald ins Gegenteil umkehren.

Weniger Reisen ins Ausland, dafür mehr Besucher an der Ostseeküste: Gabriele Richter erwartet 2021 mehr Gäste auf der Insel. „Die Pandemie wird in der Zukunft zu einer veränderten Nachfragesituation und einem neuen Reiseverhalten führen“, so Gabriele Richter, die weiter sagt: „Viele Urlauber haben schon in diesem Jahr den Inlandstourismus für sich neu entdeckt. Das ist oft mit weniger Stress und kürzeren Anfahrtswegen verbunden. Viele sind an die Ostseeküste gekommen. Damit rechne ich auch im nächsten Jahr.“

Anzeige

Von Urlaubern überrollt

Nach den Corona-Lockerungen sei die Insel von Mai bis Oktober von Urlaubern überrollt worden. Richter: „Wir haben jeden Gast gerne empfangen.“ Die Besucherzahlen seien richtig gut gewesen, man stoße aber auch an Grenzen.

Die Bürgermeisterin sagt daher, dass Angebotsstrukturen und Konzepte verändert werden müssen: „Diesen Herausforderungen müssen und werden wir uns stellen, um in der Zeit nach Corona im touristischen Wettbewerb auch weiterhin bestehen zu können.“

Krise bietet Chance

Ihr Blick in die Zukunft ist verbunden mit der Überzeugung, dass jede Krise auch Chancen birgt. Gabriele Richter: „ Mecklenburg-Vorpommern und die Insel Poel bieten genau die Erlebnisse und Urlaubsformen, für die eine hohe Nachfrage besteht. Großzügige Naturräume, lange Sandstrände, dezentrale Beherbergungsangebote in kleinen Hotels und Pensionen, in Ferienwohnungen und auf dem Campingplatz sind gute Voraussetzungen für den Neustart nach Corona.“

Erste Erkenntnisse der Marktbeobachtung würden einen deutlichen Trend in Richtung „näher und bevorzugt durch Eigenanreise“ zeigen. Darüber hinaus würden die Themen Natur und Nachhaltigkeit, aber auch die Verfügbarkeit elektronischer Kommunikation erheblich stärker zur Reiseentscheidung beitragen.

Pendelbus und WLAN an Stränden

Poel hofft, dass die Tourismusbranche spätestens ab Ostern, also Anfang April, ihr Geschäft wieder hochfahren kann. Im Oktober soll das neue Haus des Gastes in Kirchdorf fertig sein und die touristische Infrastruktur aufwerten. Kostenloses Wlan an den Stränden Am Schwarzen Busch und in Timmendorf werde für 2021 vorbereitet. Ein Datum für die Inbetriebnahme gibt es noch nicht.

Von einem Schlüsselprojekt spricht die Bürgermeisterin beim geplanten Pendelbus. Hier soll ein Elektro-Kleinbus schon in der Saison 2021, spätestens aber im Jahr 2022, eingesetzt werden.

Totalausfall zum Jahresende

Der für die Insel wichtige Wirtschaftsbereich Tourismus sei durch die festgelegten Corona-Maßnahmen besonders betroffen gewesen. Viele Betriebe im Bereich der Mecklenburgischen Ostseebäder hätten von Januar bis September Rückgänge der Gästebeherbergung um bis zu 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. Gabriele Richter: „Der erneute Lockdown führt darüber hinaus zu einem Totalausfall der Monate November, Dezember und des für uns sehr wichtigen Weihnachts- und Silvestergeschäfts.“

Auch kommunale Betriebe, wie die Kurverwaltung, seien durch Buchungsstornierungen und wegbrechende Einnahmen von dieser Entwicklung betroffen. „Auch wenn der relativ gute Sommer die Rückgänge des ersten Lockdowns einigermaßen kompensieren konnte, stehen wir jetzt gemeinsam vor der Situation, dass wir bis voraussichtlich Ende Januar 2021 keine Gäste bei uns auf der Insel Poel begrüßen dürfen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass Kurzarbeit und Hilfsprogramme allen Leistungsträgern und Betrieben auch über die nächsten Wochen und Monate die Existenz sichern“, blickt die Bürgermeisterin voraus.

Ordnungsbehörde im Corona-Modus

Rückblickend sagt die Verwaltungschefin, dass sich das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie in Teilen völlig anders entwickelt habe. Als Beispiel führt sie die Ordnungsbehörde der Gemeinde an. In normalen Zeiten gehe es hauptsächlich um Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr und bei Veranstaltungen. Richter: „Dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie.“ Im März galt es, die von der Landesregierung angeordneten Inselsperrungen und Einreiseverbote durchzusetzen, ab Mai ging es vor allem um die Kontrolle von Hygienemaßnahmen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Einschätzung der Bürgermeisterin hätten die Kontrollen sowie das Verantwortungsbewusstsein von Bürgern, Gewerbetreibenden und Gästen dazu beigetragen, dass das Infektionsgeschehen auf der Insel mit einer Gesamtinfektionszahl im unteren zweistelligen Bereich (März-Dezember) relativ gering geblieben ist.

Seit März 2020 hat die Ordnungsbehörde mehr als 100 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen eingeleitet. Die meisten Verstöße seien dabei gegen das Einreiseverbot zu verzeichnen gewesen.

Von Heiko Hoffmann