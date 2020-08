Ostsee bei Zierow: Behörden sperren ersten Strand in MV wegen Überfüllung

Zierow

Nichts geht mehr in Zierow ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Bei hochsommerlichen Temperaturen strömten die Menschen am Samstag in Scharen an die Ostseestrände. Nach NDR-Informationen haben Behörden am Nachmittag den ersten Strand in MV wegen Überfüllung gesperrt. Ortsschilder weisen am Ortseingang auf die Situation hin. Nach DLRG-Angaben sind an diesem Badestrand in der Nähe von Wismar in Corona-Zeiten maximal 1000 Besucher erlaubt. Auch die Parkplatzkapazitäten seien ausgeschöpft.

Volle Parkplätze entlang der Küste

Entlang der gesamten Ostseeküsten tummelten sich am Samstag zehntausende Menschen an den Stränden und nutzten das sonnige Wetter für einen Strandtag. Zahlreiche Ostseebäder meldeten volle Besucherparkplätze. Außerdem war viel los auf den Straßen des Landes. Auf Bundesstraßen und den Autobahnen herrschte dichter Verkehr. Staus wurden wieder auf den Zufahrtsstraßen zur Insel Usedom und an der Autobahn-Baustelle bei Tribsees gemeldet. Neben einheimischen Tagesausflüglern reisten zahlreiche Urlauber ab und an.

Trotz Corona - Volle Strände am Strand von Zinnowitz auf der Insel Usedom Quelle: Tilo Wallrodt

