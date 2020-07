In Ufernähe gefunden - Seltener Fund in der Ostsee vor Wismar: Fischer entdeckt Schwertfisch in Aalreuse

Jörg Bernier hat nahe dem Ufer in Wismar-Redentin einen 2,35 Meter langen, toten Schwertfisch gefunden – in der Ostsee ein extrem seltenes Tier. Die Experten vom Meeresmuseum Stralsund konnten die Nachricht zunächst gar nicht glauben. Hier erzählt der Wismarer Fischer, wie es zu der Entdeckung kam.