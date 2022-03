Insel Poel

Derzeit haben 35 geflüchtete Menschen aus der Ukraine einen Zufluchtsort auf der Insel Poel. Vor allem Frauen und Kinder finden hier Ruhe und Sicherheit vor dem Krieg in ihrer Heimat. Sie sind in privaten Quartieren aufgenommen worden. Die Ostseegemeinde stellt drei Dreiraumwohnungen zur Verfügung.

„Wir haben eine Willkommensmappe für die geflüchteten Menschen und die ehrenamtlichen Helfer zusammengestellt, um das Ankommen zu erleichtern“, informiert Antje Mellendorf, rechte Hand der Bürgermeisterin. Die Verwaltungsmitarbeiterin hat gemeinsam mit Andrea Mosharowski, die vor Jahren aus der Ukraine auf die Insel kam, einen Leitfaden in ukrainischer und in deutscher Sprache verfasst. Andrea Mosharowski hat auch Kontakt zum Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum in Schwerin.

Leitfaden mit wichtigen Adressen und Kontakten

Der Leitfaden enthält beispielsweise wichtige Beratungsstellen für Migranten bei der Arbeiterwohlfahrt, dem DRK und der Diakonie sowie wichtige Telefonnummern und Internetadressen, etwa von der Integrationsbeauftragten des Landes und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Einen Stadtplan von Wismar und eine Karte von der Insel Poel finden die Geflüchteten ebenso in der Mappe wie einen Busfahrplan. „Es ist gut, dass Nahbus die Menschen kostenlos befördert“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.). In der Flüchtlingswelle 2015 war das nicht so, erinnert sie. „Da haben unsere ehrenamtlichen Helfer die Menschen gefahren.“

Es sind die Erfahrungen genau aus jener Zeit, als die Menschen vor dem Bürgerkrieg aus Syrien nach Deutschland flohen, die die Gemeinde jetzt nutzt. Seinerzeit kam den Verantwortlichen die Idee, eine Willkommensmappe anzulegen.

Inselgemeinde bietet Mappe anderen Kommunen an

„Die Flüchtlinge müssen sich zuerst in der Ausländerbehörde des Landkreises melden“, sagt Antje Mellendorf. Auf einer Karte ist der Kreissitz in der Rostocker Straße in Wismar gekennzeichnet. „Wir haben erfahren, dass die Behörde erst Ende des Monats Termine vergibt. Das ist viel zu spät“, stellt die Bürgermeisterin fest. Sie hat den ukrainischen Menschen ihre Hilfe angeboten. „Sie können sich jederzeit an die Gemeinde wenden.“

Die Kommunen in Nordwestmecklenburg, die bereits Geflüchtete aufgenommen haben oder aufnehmen wollen, möchte die Inselgemeinde ebenfalls unterstützen. „Wir senden ihnen gerne unsere Willkommensmappe zu. Dann müssen sie nur wenige Änderungen vornehmen“, sagt Antje Mellendorf. Ihr Kontakt: a.mellendorf@inselpoel.net oder Tel. 038425-42810.

Von Haike Werfel