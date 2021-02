Ostseefans schicken DJ ins eiskalte Wasser der Wohlenberger Wiek

Wismar

„Bei 1000 ‚gefällt mir‘ und 2021 Kommentaren gehe ich im Januar baden.“ Es ist im wahrsten Sinne eine Schnapsidee, die Peter Brandenburg kurz nach dem Jahreswechsel in den Sinn kommt. Der Silvester-Umtrunk animiert ihn zu einem eiskalten Vorhaben. Von dem berichtet er in der Facebook-Gruppe „Wir lieben die Ostsee“. Die hat 35 000 Fans in ganz Deutschland. Und scheinbar vermissen viele das Meer so sehr, dass sie einem Unbekannten beim Baden zuschauen wollen.

Kein Eisbader

Die Resonanz ist überwältigend: Nachdem Peter Brandenburg den Aufruf abgesetzt hat, rattert sein Handy ununterbrochen. Es zeigt an, wie viele Gefällt-mir-Angaben er aktuell hat. Und es werden schnell immer mehr. Nach sieben Tagen ist die 1000er-Marke geschafft, nach anderthalb Wochen gibt es auch mehr als 2000 Kommentare. Damit steht fest. Peter Brandenburg muss baden gehen. Doch wann? Und ist er wirklich auf die eiskalte Erfrischung vorbereitet? Nicht wirklich. „Ich bin davor erst einmal im Winter baden gewesen“, erzählt er.

Peter Brandenburg an der Wohlenberger Wiek. Im Hintergrund sind das Stativ für die Liveübertragung zu sehen und das Plakat für die Spendensammlung. Quelle: privat

Als der Wetterbericht Schnee und Kälte ankündigt, geht es plötzlich schnell. Peter Brandenburg schnappt sich seine Badesachen und fährt zur Wohlenberger Wiek. Dort geht er regelmäßig am Strand walken – vom Campingplatz zum Anleger und wieder zurück. Diesmal hat er ein Handtuch dabei und einen Aufsteller. Denn er hat sich entschieden, mit seiner Aktion Geld für den guten Zweck zu sammeln. Nutznießer soll das Tierheim in Dorf Mecklenburg sein. Dessen Kontodaten befinden auf dem Plakat, das er am Strand vor seiner Kamera aufstellt. Darauf befindet sich der QR-Code für das Tierheim. Auf den können die Zuschauer mit ihren Handys während der Live-Bade-Übertragung gehen und so auch sofort spenden.

Kreislaufprobleme

Als Peter Brandenburg bis zu den Oberschenkeln im drei bis vier Grad kalten Wasser steht, geht er nicht mehr langsam weiter, sondern schmeißt sich ins Wasser. „Das hätte ich lieber nicht machen sollen, das war ein Schock, ich bekam Kreislaufprobleme“, erinnert er sich. Doch sein Körper fängt sich schnell wieder und der Wariner kann zurück ans Ufer.

Die Zuschauer sind begeistert: Sie kommentieren sein Badeabenteuer mit „Respekt“, „mega“ und „Dankeschön“. Er selbst fühlt sich nach seinem etwa fünfminütigen Ausflug ins Eiswasser gut und erfrischt. Obwohl Peter Brandenburg kein Eisbader ist, hat er die Aktion durchgezogen, um in der Corona-Zeit positive Energie zu verbreiten. „Und ich glaube, das ist mir gelungen“, sagt er zufrieden.

Der Aufruf in der Facebook-Gruppe Quelle: privat

Gute Stimmung

Mit guter Stimmung kennt sich der 36-Jährige aus. Er ist DJ und hat im vergangenen Jahr „Das schönste Lied der Welt“ zusammen mit Sänger Laurenz und Daniel Volpe, einem Produzenten vom Bodensee, aufgenommen. Es ist das vierte Projekt mit dem Niedersachsen Laurenz gewesen. Mit ihm hat er außerdem „Nur ein Tag“, „Lampenfieber“ und „Brief für mich“ als Eigenkompositionen veröffentlicht.

Tretboot in Seenot

Peter Brandenburg kennt sich auch mit Remixen aus. 2018 hat er mit Fräulein Menke deren Neue-Deutsche-Welle-Hit „Tretboot in Seenot“ neu arrangiert – zusammen mit seinem damaligen DJ-Partner Philipp D. aus Blowatz bei Wismar. Der DJ hofft, dass er den Remix und seine anderen Lieder bald wieder bei Tanzveranstaltungen auflegen kann. „Dort prägen sich Lieder schneller beim Publikum ein und werden bekannter“, weiß er aus langer Erfahrung. Seit 20 Jahren ist er als Discjockey unterwegs – allerdings nicht hauptberuflich. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Mediengestalter. Denn er hat den Rat seiner Mutter beherzigt: „Junge, mach, was du willst, aber habe immer einen festen Job.“ Die Entscheidung hat er nicht bereut.

Aufgelegt hat Peter Brandenburg bereits in Diskotheken in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Seit 2005 organisiert er zudem Veranstaltungen im elektronischen Musikbereich – zuletzt das Strand-Open-Air in Warin im September 2019. Und er ist erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Seine große Leidenschaft ist aber die Musik. Und er hat jetzt einen Fanclub – dank seiner Liveübertragungen bei Instagram. Die hat er als Corona-Alternative ins Leben gerufen, um mit Musikfans in Kontakt zu bleiben und zu zeigen: Die Veranstaltungsbranche lebt weiter.

Sammlung für den guten Zweck mit QR-Code Quelle: privat

Von Kerstin Schröder