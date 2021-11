Grevesmühlen/Wismar

Während die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests in Nordwestmecklenburg deutlich zurückgegangenen ist und einige Teststationen geschlossen haben, ist der Bedarf für die zuverlässigeren PCR-Tests im Landkreis unverändert hoch. „Wir haben gut zu tun“, sagt Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. Er ist sicher, dass das PCR-Testzentrum dauerhaft bleiben wird.

Nach seiner Auskunft kommen pro Woche zwischen 300 und 350 Bürger zum PCR-Testzentrum, das das Rote Kreuz im Auftrag des Landkreises in der Alten Reithalle in Wismar betreibt. „Es kommt immer auf das jeweilige Infektionsgeschehen an“, erläutert der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. Besonders groß ist die Nachfrage nach dem Wochenende, wenn das Testzentrum geschlossen hatte. Es öffnet seit Oktober vorigen Jahres montags und dienstags 9 bis 13 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 13 Uhr. Eine Teststation für die weniger zuverlässigeren Antigen-Schnelltests gibt es in der Alten Reithalle nicht.

Manche Bürger müssen für die Tests zahlen

Die PCR-Tests werden genutzt von Bürgern, die vom Hausarzt oder dem Gesundheitsamt überwiesen werden und von Selbstzahlern, die wegen einer bevorstehenden Reise oder anderen persönlichen Gründen kommen. Selbstzahler entrichten möglichst in bar 35 Euro Entschädigung. Hinzu kommen rund 70 Euro, die das Labor für einen Test in Rechnung stellt.

Das DRK bittet die Selbstzahler, nach 12 Uhr zu kommen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. „Wir wollen es etwas entzerren“, sagt Ekkehard Giewald. Die Selbstzahler sollen sich zudem unter der E-Mail-Adresse abstrichzentrumhwi@nordwestmecklenburg.de anmelden.

Von Jürgen Lenz