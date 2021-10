Wismar

Nach internen Streitereien hat der Polizeisportverein Wismar ein neues Präsidium gewählt. Der Verein will so seine Krise überwinden und hofft auf einen Neuanfang.

Auf der Delegiertenkonferenz in den Räumen der Hochschule stellten sich der langjährige Präsident Oskar Männer und sein Vize Hauke Balzer nicht mehr der Wahl. Oskar Männer wird dem Verein aber weiterhin als Trainer der Leichtathleten verbunden bleiben.

Seine Position nimmt Lothar Birzer ein. Er wurde als neuer Präsident gewählt. Als Vizepräsidentin wird künftig Doreen Martin tätig sein. Sie ist zugleich Abteilungsleiterin Leichtathletik. Enrico Neubauer wurde nach seiner Kooptierung im August 2021 von der Delegiertenkonferenz als Kassenwart bestätigt.

Weitere Änderungen im Präsidium des PSV Wismar

Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Jana Hennig, Katrin Schmallowsky, Manfred Jürß, Ingolf Kappell, Andreas Mücke, Thomas Frahm, Andy Mischke und Sigfried Rakow. Zudem wurde Frank Havemann als neuer Kassenprüfer gewählt. Das insgesamt elfköpfige Präsidium zeigt sich zufrieden mit dem Führungswechsel.

Neuer Präsident ist Dortmund-Fan

Lothar Birzer, gebürtig in Oberhausen (Ruhrgebiet) und seit 2012 in Wismar, war bisher in der Abteilung Fußball für das Ehrenamt zuständig und in weiteren Gremien, wie dem Kreisfußballverband Nordwestmecklenburg, aktiv. Als großer Fan von Borussia Dortmund holte er im letzten Jahr die Fußballakademie vom BVB nach Wismar. Birzer, der seit 2018 Mitglied beim PSV ist, freut sich nun auf seine neuen Aufgaben als Präsident.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mich während meiner Amtsperiode mit aller Kraft für die Belange aller Abteilungen einsetzen. Ich will die Versöhnung einleiten. Mein Credo ist, dass es um den PSV geht und dass die Funktionäre für den Sport und die Sportler da sind“, so Birzer. Mit Doreen Martin steht ihm eine Frau zur Seite, die sich für das harmonische Miteinander aller Abteilungen einsetzen möchte.

Neustart nach Querelen

Nach den Querelen in den letzten Wochen soll mit der Neuwahl durch die Delegierten ein Neustart ermöglicht werden. Das Präsidium ist nun gefordert, den PSV als größten Verein in Wismar so aufzustellen, so dass man gemeinsam die Aufgaben der Zukunft meistert. Durch die verschiedenen Abteilungen würden sich zahlreiche Synergieeffekte bieten, den PSV insgesamt noch attraktiver für Mitglieder, Sportler und Sponsoren zu machen.

PSV Wismar will in Sportstätte investieren

Mit dem Projekt zur Sportplatzsanierung steht der Verein vor einer großen Herausforderung. Gemeinsam mit der Hansestadt wurde ein Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt, um das Sanitärgebäude zu sanieren und die Sportanlagen zu erneuern.

In einem Grundsatzbeschluss hat die Delegiertenkonferenz nun den Weg für die Projektumsetzung frei gemacht. Bürgermeister Thomas Beyer und die zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters, Heike Bansemer, hatten eigens hierfür auf der Delegiertenkonferenz geworben und auf die Chancen eines solchen Projektes verwiesen.

Der PSV Wismar wurde am 14. August 1990 als Mehrspartenverein gegründet. Aktuell besteht der Verein aus den Abteilungen Basketball, Boxen, Fußball, Leichtathletik und Gymnastik mit insgesamt 716 Mitgliedern. Mit dem PSV-Stadion hat der Verein eine eigene Sportstätte im Stadtteil Wendorf.

Von Heiko Hoffmann