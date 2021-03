Wismar

Nachdem es die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen des Landkreises im vergangenen Jahr versäumt hatte, Fördermittel in Höhe von 328 500 Euro für die Sanierung des Ostseeküstenradweges in Nordwestmecklenburg abzurufen, äußert sich nun Landrätin Kerstin Weiss (SPD) dazu. Wie sie der OZ gegenüber erklärt, prüft sie disziplinarische Konsequenzen.

„Die Begleitung des Fördergeschehens in Bezug auf Reparaturen am Ostseeradfernweg ist durch die Stabsstelle alles andere als gut gelaufen. Die Stabsstelle übernimmt hierfür die volle Verantwortung“, sagt sie. Ein Ergebnis werde sein, dass der Leiter der Stabsstelle, Roland Finke, in Bezug auf Kollegen, die in die Fördermittelbeantragung involviert waren, seine Führungsstrategie überdenken werde. „Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist manchmal besser“, ergänzt Kerstin Weiss.

Die sechsstellige Zuwendung ist im vergangenen Sommer vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung versprochen worden. Bis zum 31. Dezember 2020 stand das Geld zur Verfügung. Es war für acht Streckenabschnitte bestimmt und sollte an die entsprechenden Gemeinden durchgereicht werden. Die hatten es bereits in ihren Haushalt eingeplant – doch die Fördermittel sind vom Landkreis nicht abgerufen worden.

Antrag ohne Unterschrift

Wie kann das passieren? „Die Zeit von der Bewilligung im August bis zum Ablauf des Umsetzungsdatums am 31. Dezember war sehr kurz bemessen, sodass eine Umsetzung fast gar nicht mehr möglich gewesen wäre“, führt Kerstin Weiss aus. In der Stabsstelle sei man von einer uneingeschränkten Übertragbarkeit der Mittel auf das Jahr 2021 ausgegangen. „In Bezug auf zumindest einen Amtsbereich gibt es Mailverkehr, aus dem hervorgeht, dass man von der Verschiebung der Maßnahmen in Kenntnis gesetzt war und dies auch akzeptiert hat.“ Später habe sich die Stabsstelle in Rücksprache mit dem Ministerium entschieden, keine Mittelübertragung zu beantragen. Stattdessen wurde ein größerer Gesamtantrag über 418 000 Euro für nun elf Streckenabschnitte gestellt. „Der war bereits im Februar vollständig fertiggestellt, wurde jedoch nicht zur Unterschrift vorgelegt“, bedauert Kerstin Weiss, die sich die Sache nun selbst auf den Tisch gezogen hat. „Ich habe den Gesamtantrag gestern persönlich per Mail im Vorab an das Energieministerium geschickt und heute bereits eine Eingangsbestätigung bekommen“, erklärte sie am Dienstag. Nach Rücksprache mit dem Energieministerium würden die Chancen für eine erneute Bewilligung sehr gut stehen, ergänzt sie. „Wenn dem so ist, dürfte der Schaden abgewendet sein.“

Horst Krumpen von der Fraktion Die Linke im Kreistag sprach von einem Skandal, als die Panne um die Fördermittel im Wirtschaftsausschuss publik wurde. Auf der jüngsten Fraktionssitzung am Montagabend ist laut Aussage vom Vorsitzenden Björn Griese der Entschluss gefasst worden, einen zeitweiligen Ausschuss einzusetzen, der sich der Radwegeplanung insgesamt und der Aufklärung in der Stabsstelle widmen soll.

Von Jana Franke