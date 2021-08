Neukloster

Reno Tiede ist zurück an seiner alten Schule in Neukloster. Als Jugendlicher „zerrt“ ihn dort seine Lehrerin in die Sporthalle, damit er Goalball spielt. „Die Sportart hat mir zuerst gar nicht gefallen“, erinnert sich der Rostocker. Er steht damals mehr auf Fußball und Leichtathletik.

Spiel gegen internationale Gegner

Als Kind kann er normal sehen, doch sein Augenlicht wird immer schlechter, bis er wegen eines Gendefekts fast gar nichts mehr sieht. Christina Erpen, die Lehrerin von damals, möchte ihm eine Sportart für Menschen mit diesem Handicap schmackhaft machen. Das gelingt ihr nicht gleich. Doch als er als 14-Jähriger in Nürnberg gegen den FC Barcelona antritt, ändert sich seine Einstellung. „Es war ein tolles Gefühl, gegen internationale Gegner zu spielen. Da habe ich gemerkt: Das ist ein geiler Sport.“

17 Jahre ist das jetzt her und Reno Tiede wirft immer noch Bälle aufs Tor. In wenigen Tagen setzt er sich dafür sogar in den Flieger nach Japan. Dort startet er bei den Paralympics für Deutschland. Mit dabei ist auch Felix Rogge, ebenfalls ein Goalball-Spieler, der in Neukloster zur Schule gegangen ist.

Schüler fürs Talente-Team ernannt

Christina Erpen macht das sehr stolz und glücklich. Sie freut sich immer, ihren ehemaligen Schüler zu sehen – im Fernsehen oder in echt. Kurz vor seinem Abflug ist er jetzt in Neukloster gewesen. Dort sind sehbehinderte Schüler des Überregionalen Förderzentrums für das Talente-Team Goalball des Landes ernannt worden – in der frisch sanierten Turnhalle.

Reno Tiede (l.) mit den neuen Goalball- und Schwimmtalenten (dunkle T-Shirts), dem ehemaligen Hansa-Coach Juri Schlünz, Sportministerin Stefanie Drese (weiß-geblümtes Kleid), Christina Erpen und Schulleiterin Roswitha Wenzlaff (r.) Quelle: Kerstin Schröder

Von der können sie nicht viel sehen, aber sie können das am Boden abgeklebte Spielfeld ertasten. In dem treten Dreier-Teams gegeneinander an. Da die Spieler unterschiedlich stark sehbehindert sind, tragen alle lichtundurchlässige Brillen – so kann niemand etwas sehen. Stattdessen müssen sie gut zuhören – auf das Glöckchen im Inneren des Balls. Abfangen können sie ihn mit dem gesamten Körper. Damit sie das Glöckchen hören, müssen die Zuschauer still sein und dürfen nur bei einem Tor oder nach einer Halbzeit applaudieren.

Traum von großen Turnieren

Ein neues Talent ist Pascal-Georg Ulrich. Der 17-Jährige hat gleich zwei Handicaps. Er kann schlecht sehen und sein rechtes Bein nicht richtig bewegen. Doch vom Goalball hält ihn das nicht ab. Seit drei Jahren ist er dabei, es macht ihm Spaß. Reno Tiede ist für ihn ein Vorbild. „Vielleicht schaffe ich es auch mal zu großen Turnieren“, sagt er.

Trainerin in Neukloster ist nach wie vor Christina Erpen. Sie stellt allen Kindern, die neu auf die Schule kommen, die Sportart vor. Gerne hätte sie auch Spieler aus anderen Schulen dabei – möglich wäre das wegen der Spielbrille, durch die niemand schauen kann. „Das würde die Integration im Sport fördern, doch leider ist das Interesse von Sehenden noch nicht so groß“, bedauert sie. Die Lehrerin hat vor vielen Jahren von einem Kollegen vom Goalball erfahren und ist dann mal zu einem Spiel mitgefahren. Dort lernt sie nette Leute aus ganz Deutschland kennen und fasst den Entschluss: „Das will ich auch machen!“

Mitbegründer der Goalball-Bundesliga

So baut sie Teams auf, organisiert Wettbewerbe und Meisterschaften und legt so mit den Grundstein für den deutschen Goalball-Erfolg. In Tokio geht Reno Tiede mit seiner Mannschaft als ein Favorit ins Rennen. „Neben Brasilien, Littauen und den USA“, ergänzt er. Der Rostocker lebt für den Sport, ist Vizeweltmeister, Mitbegründer der Goalball-Bundesliga und des Rostocker Goalball-Clubs.

Die neuen Talente In das Talente-Team Goalball des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport MV sind aufgenommen worden: Simeon-Nico Maaß, Sebastian Kautz, Mika Sterlike, Davis Hartwig, Pascal-Georg Ulrich (alle Goalball) und Niklas Fortak (Para-Schwimmen). Alle sind Schüler des Überregionalen Förderzentrums für den Förderschwerpunkt Sehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Neukloster.

In der Heimatstadt von Reno Tiede hat sich auch Sportministerin Stefanie Drese (SPD) Goalball-Wettbewerbe angeschaut. Seither ist sie ein großer Fan. Auch das Spielen hat sie schon ausprobiert. „Aber da bin ich talentfrei“, lacht sie bei der Ernennung der Schüler in Neukloster. Die sechs Jungs sind nun Teil des Talente-Teams des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport MV – fünf im Goalball, Niklas Fortak im Para-Schwimmen.

Ihnen hat sie vor allem eins gewünscht: eine glückliche Zeit und viel Spaß beim Sport. Mit dabei ist auch der ehemalige Hanse-Coach Juri Schlünz gewesen – Koordinator für Sport und Kooperationen der AOK Nordost. Er hat sich, wie Reno Tiede, viel Zeit genommen, die Fragen der Kinder zu beantworten. Und der Paralympic-Sportler hat noch ein Geschenk für seine ehemalige Schule dabei: sein Sieger-Trikot von der Europameisterschaft. Auch das soll die jungen Goalball-Spieler in Neukloster motivieren, so wie er mit dem Ball durchzustarten.

Von Kerstin Schröder