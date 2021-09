Wismar

Es sieht gemütlich aus in der Breiten Straße. Blumenkübel, zwei bequeme Sessel, ein Schreibtisch mit Laptops, Tee, Keksen. Normalerweise stehen dort drei, vier Autos. Mit Eva Wachauf, Oliver Blaahs, Christian Szczech, Julia Karth und anderen Anwohnern und Engagierten wird der Parkraum wieder zum Lebensraum – zumindest für einen Tag.

Weltweiter Aktionstag

Am Freitag war „Parking Day“, ein seit 2005 jährlich und weltweit stattfindender Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten. Jeweils am dritten Freitag im September werden Parkplätze im öffentlichen Raum kurzfristig umgewidmet, egal ob mit Rollrasen zum Stadtgrün mit Liegestuhl oder zur Boule-Bahn oder zum Spielplatz für die Kinder. In Wismar haben erstmals Menschen mitgemacht und kurzerhand ihr Büro auf die Straße verlegt. Die Parkplätze wurden mit entsprechenden Schildern und Genehmigungsverfahren gesperrt.

„Wir hoffen, dass nächstes Jahr mehr Menschen an mehr Plätzen in Wismar mitmachen“, erklärt Eva Wachauf. Sie studiert Bauingenieurswesen an der Wismarer Hochschule. „Wir wollen zeigen, dass man diese Flächen auch anders nutzen kann, anstatt nur für parkende Blechboxen“, zeigt sie auf die ausgestellten Pläne. Rein statistisch gesehen steht jedes Auto in Deutschland 20, 22, 23 Stunden am Tag und wird nur kurz zum Fahren bewegt, bis zum nächsten Parkplatz. Wo es wieder steht. Der Rest ist gerade in Wismar oftmals „nur“ Parkplatzsuchverkehr. Manch ein Wismarer braucht das Auto nur am Wochenende, sein Auto braucht aber sieben Tage die Woche einen Parkplatz.

Anders parken

Beispielhaft hat Eva Wachauf für die Lübsche und die Breite Straße alternative Nutzungskonzepte entwickelt. In beiden Straßen können derzeit Anwohner und Stadtbesucher parken. Im Entwurf sind weit weniger Plätze als Parkbuchten vorgesehen, dafür gibt es mehr Grün, mehr Bäume, Plätze für Außengastronomie oder einfach Minigärten und Spielflächen für die Menschen. „Eine Stadt für Menschen statt für Autos“, zitiert sie das Motto des „Parking Day“. Sie hat auch alte Fotos aus dem Stadtarchiv aus einer Zeit, in der nicht jeder ein Auto hatte. Da waren die Straßen noch grüner und breiter und boten mehr Platz für Mensch und Natur.

„Viele Anwohner haben keinen Garten oder keinen Balkon und wären dankbar für solche kleinen Plätze zum Verweilen“, sagt Christian Szczech. Oliver Blaahs ist Anwohner in der Breiten Straße und hat trotzdem keinen Anwohnerparkausweis. „Ob ich nun zehn Minuten einen Parkplatz suche oder zehn Minuten von meinem Parkplatz am Altstadtrand in die Stadt laufe, hier sind doch kurze Wege!“ Im Idealfall parken Anwohner, in der Altstadt Arbeitende und auch Touristen in Parkhäusern am Rande der Altstadt sicherer, stressfreier und kostengünstig(er).

Anders mobil sein

Julia Karth nickt. Sie wohnt außerhalb der Altstadt, arbeitet aber hier, hat dann im Kofferraum den Klapproller und rollert in Wismar bequem von A nach B. „Da bin ich immer schneller als mit dem Auto in der vollen Stadt“, weiß sie. Anwohnerin Hannelore Clermont (73) wird auf die Aktion aufmerksam und stellt gleich die ganz harte Forderung: „Die Autos müssen ganz raus aus der Stadt! Die stinken doch nur! Und dann sieht man auch wieder die schönen Häuser und Straßen, statt nur die Autos.“

Dafür sollten wieder mehr Bäume gepflanzt werden. „Die kühlen dann die Häuser besser in den heißen Sommern!“ Früher, so sagt sie, war Wismar viel sauberer. Früher waren die Parkplätze auch kleiner, weiß Eva Wachauf. „Vor Jahren hat man Parkplätze noch mit 2,50 Meter mal 5 Meter geplant. Nun braucht man bis zu 3,50 Meter mal 5,50 Meter, weil die SUVs so groß sind.“ Ist das Platzverschwendung?

Anders denken

Die Akteure wollen zum Nachdenken anregen. Sollte der knappe Platz in einer Stadt nicht den Menschen gehören, statt den Autos? Sollte Stadtplanung für Menschen stattfinden, statt für Autos – egal ob die Menschen zu Fuß unterwegs sind, mit Rollator oder Kinderwagen oder mit dem Fahrrad?

„Noch mal: Es geht nicht darum, die Autos zu verbannen. Es gibt genug Leute, die nicht gut zu Fuß sind!“, sagt Oliver Blaahs. Bei allen anderen hofft er auf ein Umdenken. Eva Wachauf: „Wir müssen die Rolle des Autos in unserer Gesellschaft überdenken.“ Vielleicht hilft der Parking Day dabei, wenn Parkplätze in einer Stadt wieder anders besetzt werden, mit Menschen, statt mit Metall.

Von Nicole Hollatz