Parkplatz für Behinderte entsteht am Wismarer Schabbell

Können vor dem stadtgeschichtlichen Museum „Schabbell“ an der Schweinsbrücke und vor dem Welterbehaus/Wismar-Information in der Lübschen Straße je ein Behindertenparkplatz geschaffen werden? Diesen Prüfauftrag hatte die SPD in die jüngste Sitzung der Bürgerschaft eingebracht.

„Sowohl bei der Einrichtung von Welterbehaus und Touristinformation, als auch bei der Sanierung des Schabbell wurde erheblicher Aufwand betrieben, um diese Gebäude für gehbehinderte Menschen möglichst barrierearm zugänglich zu machen. Die Nutzung dieser Angebote durch Touristen und Einheimische mit Gehbehinderungen wird aber nach wie vor dadurch erschwert, dass es keine für Schwerbehinderte reservierten Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe gibt“, wurde das Ansinnen begründet.

Gästeführer hat den Anstoß gegeben

Auf die Idee für den Antrag kam die SPD-Fraktion durch ihren sachkundigen Einwohner Micha Glockemann. Als Gästeführer ist Glockemann oft mit Touristengruppen unterwegs, auch an den genannten Orten. Ihm fiel der Bedarf für die Parkplätze in der Praxis auf: „Ich habe mehrfach Menschen mit Behinderten-Parkausweis erlebt, die nach einem solchen Parkplatz gesucht, aber keinen vorgefunden haben“, so Micha Glockemann.

Die Verwaltung hat mit den Mitarbeitern beider Häuser gesprochen. Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Im Ergebnis wird für das Schabbell „zeitnah eine Parkmöglichkeit für schwerbehinderte Menschen gekennzeichnet, da viele das Haus direkt zum Besuch anfahren“.

Für das Welterbehaus/Tourist-Information soll das Nutzerverhalten noch weiter beobachtet werden, insbesondere da Nutzer das Gebäude im Rahmen einer umfangreichen Stadtbesichtigung besuchen und damit oft nicht direkt anfahren würden, so die Auskunft der Stadt.

Aufgrund der Stellungnahme der Stadtverwaltung zog die SPD ihren Antrag zurück. „Wir sind sehr erfreut, dass unser Antrag den Anstoß gab, sich die Situation genauer anzusehen. Und dass unser Wunsch nun am Schabbell zeitnah umgesetzt wird“, so Fraktionschef Michael Tiedke.

