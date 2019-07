Wismar

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag den Parkscheinautomaten auf Wismars größtem Parkplatz gesprengt. Gegen 3 Uhr sind Anwohner durch zwei laute Knallgeräusche geweckt worden, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Täter haben mehrere Geldkassetten erbeutet.

Zur Galerie Der gesprengte Parkautomat

Ein Mitarbeiter der Kriminaltechnik sucht derzeit den Tatort nach Spuren ab. Unter anderem hat er Fingerabdrücke von einem Mast genommen, an dem eine Kamera befestigt ist. Sie zeigt normalerweise auf den Kassenautomaten, ist aber vermutlich von den Tätern verdreht worden – in Richtung Zufahrtsstraße. Laut Stadtverwaltung Wismar ist ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro entstanden. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die sind bislang erfolglos geblieben.

Autofahrer können den Parkplatz in der Nähe des Alten Hafens weiterhin nutzen – derzeit für umsonst. Die Schranken sind deshalb geöffnet worden. Viele Autofahrer sind am Montagvormittag noch verunsichert gewesen, ob sie wirklich kein Strafzettel erwartet, wenn sie vom Spaziergang zu ihren Fahrzeugen zurückkehren. Deshalb wird überlegt, ob gut sichtbare Hinweisschilder angebracht werden. Wie lange das Gratis-Parken andauert, hängt davon ab, wie schnell ein Ersatz-Automat installiert werden kann.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841/203-299 oder bei jeder anderen Polizeistation.

Kerstin Schröder