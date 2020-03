Partys und Gewinnaktionen: So feiert das Wismarer Wonnemar seinen 20. Geburtstag

Wismar

Das Erlebnisbad Wonnemar wurde am 14. November 2000 eröffnet. In den zurückliegenden 20 Jahren haben etwa 10 000 Kinder während des Schulunterrichts schwimmen gelernt, wurden rund 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht und insgesamt 9,5 Millionen Euro in Wartung, Erweiterung und Neuerungen investiert. Centermanager Peter Spiekermann spricht von einer Erfolgsstory. Die soll mit zahlreichen Aktionen im Jubiläumsjahr gefeiert werden.

Zur Galerie Planschen, Entspannen, Schwimmen und Genießen: Bis zu 500 000 Besucher jährlich nutzen die Schwimm-, Fitness- und Wellnessangebote im Wonnemar.

Familie kann Flatrate für 10 000 Euro gewinnen

Kinder in den Grundschulen und Kitas der Hansestadt sind aufgerufen, ihr Wonnemar der Zukunft zu gestalten. Für das kreativste Modell wird eine Wonnemar-Flatrate für ein Jahr ausgelobt. Der Wert: 10 000 Euro. „Aber auch jedes teilnehmende Kind erhält eine Belohnung“, informiert Marketingleiterin Madlen Spiekermann.

Gästeaktion und Veranstaltungen

Von März bis November gibt es eine Gästeaktion. Auf einer Jubiläumskarte soll jeder Gast sein schönstes Erlebnis schildern, Kinder können ihr Erlebnis malen. In einer Ausstellung werden alle Karten präsentiert. Im Wonnemonat Mai verteilt das Wonnemar Glückslose mit Gewinnmöglichkeiten. Mit einer Golden-Ticket-Aktion möchte es sich für 20 Jahre Treue bei seinen Gästen bedanken. Auch hier können sie gewinnen.

Zudem sind zahlreiche Veranstaltungen geplant: zum Kindertag, lange Saunaabende, ein Benefizschwimmen, Sauna-Sommerabende, ein Spinning-Marathon und Neptunfeste.

Große Geburtstagsparty mit Feuerwerk

Am Geburtstag, dem 14. November, wird in allen Wonnemar-Bereichen gefeiert: mit einem XXL-Animationsprogramm im Spaß- und Sportbad, Lasershow und Feuerwerk; im Thermalbereich mit Kneipp-Vorträgen und Entspannungskursen; in der Saunawelt mit einem Überraschungs-Aufgussprogramm, Ernährungs- und Vitalberatung; im Spa-Bereich mit Rabatten; im Fitness-Bereich mit einem Überraschungskursangebot und Tombola; im Foyer mit einer Lego-Ausstellung.

Stiftung unterstützt karitatives Projekt

Die Wonnemar-Stiftung möchte zum 20. Jubiläum ein karitatives Projekt in Wismar unterstützen. Deshalb sind Vereine und Institutionen aufgerufen, sich bis zum 31. März mit einer kurzen Videobotschaft an marketing-wismar@wonnemar.de zu bewerben. Unter dem Stichwort „Wonnemar-Stiftung: 20 Jahre Wonnemar Wismar“ soll sie das Ziel der Maßnahme enthalten. Das Projekt wird mit der Hansestadt ausgelost und realisiert.

Konzept des Kombi-Bades geht auf

Die Wonnemar-Anlage wurde vor 20 Jahren am Standort der ehemaligen Schwimmhalle errichtet. „Sie war verschlissen, die Stadt hätte sie aufwendig sanieren müssen“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Beyer. Die Interspa-Gruppe aus Stuttgart unterbreitete der Stadt ein Privat Public Partnership-Angebot. „Das Konzept eines Kombi-Bades für Schul- und Vereinsschwimmen und ein weitergehendes touristisches Angebot ist voll aufgegangen“, schätzt Beyer heute ein.

Die Stadt hat sich mit einem Kooperationsvertrag Nutzungszeiten fürs Schul- und Vereinsschwimmen gesichert. Aktuell zahlt sie dafür rund 1,3 Millionen Euro im Jahr. Auch Schulen aus dem Wismarer Umland profitieren davon. Die Nutzungsentgelte sind laut Beyer allerdings nicht kostendeckend.

Betreiber lobt Zusammenarbeit mit der Stadt

Aus Sicht der Geschäftsführung beruht die Erfolgsgeschichte des Wonnemar ebenfalls „auf der engen und verlässlichen Zusammenarbeit mit der Stadt“. Sie ist als Beiratsmitglied in die Preisgestaltung und Veränderungen der Anlage mit eingebunden.

Zudem hat sie im Blick, dass laut Vertrag jedes Jahr Investitionen vorgenommen werden. „Der Fokus liegt auf unserer Bevölkerung“, betont Senator Michael Berkhahn. Für die Stadt sei es einen Riesenvorteil, dass die Geschäftsführung in den Händen der Eheleute Spiekermann liegt. „Sie sind von Anfang an dabei, leben in der Region und identifizieren sich mit ihr. Sie haben das Wonnemar erfolgreich gemacht“, sagt Berkhahn.

Beirat berät über Preise und Planungen

„In den Beiratssitzungen informieren wir über die Entwicklung und aktuelle Planungen. Es wird auch gestritten, vor allem über die Preise“, räumt der Centermanager ein und bestätigt: „Auf Anraten der Stadt haben wir Tarife eingeführt, die den Einheimischen zugute kommen.“ Es sei ein Geben und Nehmen der Kooperationspartner, betont Peter Spiekermann. Er denke dabei auch an die Möglichkeit, das Wonnemar Resort-Hotel zu errichten. „Es rundet unser Angebot ab.“

Auch Vorreiter mit dem Resort-Hotel

Bis zu 500 000 Besucher jährlich nutzen die Schwimm-, Fitness- und Wellnessangebote im Wonnemar. Sie nehmen bis zu zwei Stunden Anreisezeit in Kauf, kommen auch aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Wonnemar Wismar ist nach Angaben von Madlen Spiekermann das erfolgreichste Bad in der Interspa-Gruppe, zu der fünf weitere gehören, sowie in Norddeutschland. Mit der Privat Public Partnership war es Vorreiter in der Interspa-Gruppe, ebenso mit dem Hotel, das 2016 eröffnet hat.

Vom Badeerlebnis zum Kurzurlaub

Wonnemar-Gäste verlängern ihren Badeaufenthalt mit einem Kurzurlaub und besuchen die Weltkulturerbestadt Wismar. Das Hotel zählte 40 000 Gäste im vergangenen Jahr, es war zu 78 Prozent ausgelastet. „Ein super Wert. Das Wonnemar trägt dazu bei, dass sich der Tourismus in der Hansestadt prächtig entwickelt“, so der Bürgermeister.

Zahlen und Fakten aus 20 Jahren Wonnemar Für sieben Millionen Euro wurden die Anlagen gewartet und instand gehalten. 2,5 Millionen Euro investierte der Betreiber in Erweiterung und Neuerungen. So wurde im Jahr 2008 die Saunalandschaft erweitert und es erfolgte ein Fitnessumbau. 2014 wurde ein neues Schrank- und Zugangssystem installiert, vier Jahre später ein neues Kassensystem. 57 festangestellte Mitarbeiter und 30 Aushilfen gibt es aktuell im Wonnemar sowie 38 Beschäftigte und 25 Aushilfen im Hotel. Im gesamten Resort werden zwölf junge Leute ausgebildet. 310 000 Currywürste wurden im Gastronomiebereich an Gäste verkauft, das entspricht einer Strecke von 64 Kilometern. Zudem wurden 100 000 Stück Ofenkartoffeln serviert. In der Sauna haben Mitarbeiter 150 000 Aufgüsse gemacht und 300 000 Orangen oder Grapefruits gereicht.

Lesen Sie auch:

Von Haike Werfel