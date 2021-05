Passee

Daniel Brandt öffnet mit einem großen eisernen Schlüssel eine alte Tür. Sofort schlägt ihm ein muffig-feuchter Geruch entgegen. Es scheint, als hätte die Kirche Passee in einem 100-jährigen Dornröschenschlaf gelegen.

Daniel Brandt ist Schatzmeister des Fördervereins der Kirche. Als 2003 das Gotteshaus aufgrund von Schäden am Kreuzrippengewölbe hochgradig einsturzgefährdet war, ist der Verein gegründet worden. Als ab 2009 die Wände drohten auseinanderzudriften, konnten die Mitglieder nicht viel mehr tun, als Gelder für Sicherungsmaßnahmen zu sammeln. Inzwischen halten zumindest Stabilitätsanker den Westflügel zusammen. „Leider ging einer auch durch die Winzer-Orgel“, bedauert Daniel Brandt.

Feuchtigkeit und Moos

Beim Betreten des Gotteshauses fällt der Blick auf ein verstaubtes Kirchengestühl. Von den Wänden blättert der Putz ab, Feuchtigkeit und Moos sind zu sehen. Die gewaltige Winzerorgel auf der Empore ist verblasst. Es gibt aber auch noch etwas schön Anzusehendes: den Altar. Er ist kräftig und klar in seinen Farben. Dazu stehen vier Leuchter auf dem Sockel. „Das sind abgesägte, alte Tischbeine“, verrät Daniel Brandt. Der 30-Jährige ist erst seit 2016 wieder richtig im derzeit 20 Mitglieder zählenden Verein dabei. Der wird inzwischen von Keno Dirks geleitet und seiner Stellvertreterin Ingelore Gumtow. Der Vorstand versucht, die 704 Jahre alte einschiffige Backsteinkirche aus ihrem Dornröschenschlaf zu holen.

Blick in die Kirche von Passee auf den Altar Quelle: Kerstin Erz

Altarteile viele Jahre in Folie

Die Rettung des Altaraufsatzes ist ein kostengünstiger Anfang gewesen, obwohl der auf der Prioritätenliste nicht weit oben stand. Doch die Vereinsmitglieder Lars Piolka und Agnes Stieper konnten mit ihrem Unternehmen „Holzgestaltung Piolka“ aus Höltingsdorf schnell helfen. „Das Besondere ist, dass unser neogotischer Altar von 1866 die letzten mindestens 20 Jahre überhaupt überstanden hat. Die vielen Einzelteile lagen in Folie gewickelt an der kalten, feuchten Westwand der Orgelempore, herausgebrochene kleine Ornamente in einem Plastikeimer“, berichtet Daniel Brandt. Wie durch ein Wunder hätten sie so die Sanierung der Gewölbekappen überstanden, bei der einiges an Schutt heruntergekommen war. Letzterer hätte auch die Orgel beschädigt.

Rettung der Wandinschriften

Viele Jahre standen auf dem schmucklosen Altarbetonklotz nur Kreuz und Kerzen. Doch die kunstfertigen Handwerker aus Höltingsdorf haben aus den vielen Puzzleteilen wieder einen wunderschönen Altar gemacht. Nach 89 Arbeitsstunden haben sie aufgehört zu zählen. Zudem haben sie noch eine Spende von 1000 Euro auf das Vereinskonto überwiesen.

Neben den baulichen Defiziten ist die Passeer Kirche voller Dreck und Gerümpel. Ein Arbeitseinsatz mit zahlreichen Menschen könnte Abhilfe schaffen. Viel dringender ist aber eine Generalsanierung, zunächst gegen die Feuchtigkeit, dann zur Rettung der Wandinschriften und der zwei Sonnenuhren am Mauerwerk. Die Winzerorgel wird ein Kapitel für sich. Zwar kann Daniel Brandt noch die Register ziehen und ihr einige Töne entlocken. Jedoch fehlen wegen eines durchlaufenden Ankers bereits Orgelpfeifen, andere sind defekt.

Hier das Spendenkonto

Zur Rettung der Kirche bemüht sich der Verein um Fördermittel und hofft auf Spenden. Wer helfen möchte, kann folgendes Konto nutzen: Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Passee e. V. bei der Sparkasse Mecklenburg Nordwest IBAN: DE19 1405 1000 1000 3294 09 BIC: NOLADE21WIS.

