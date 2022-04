Passee

Um die Kirche in Passee stand es lange Zeit nicht gut. Sie war im Jahr 2003 aufgrund von Schäden am Kreuzrippengewölbe hochgradig einsturzgefährdet und ab 2009 sogar baupolizeilich gesperrt worden, weil die Wände auseinanderzudriften drohten.

„Viele hatten schon die Hoffnung aufgegeben, dass aus der Kirche noch einmal etwas wird. Ich zählte nicht zu dieser Schar“, erklärt Günther Niekel, der ehemals für Passee zuständige Pastor und Vorgänger des heutigen Pastors Paul Glüer. Warum er bis zuletzt Hoffnung trug? „Ich hatte immer die Worte meiner alten Tante im Ohr: ,Es hängt nicht hundert Jahre auf eine Seite! Einstmals wird es wieder anders. Man muss nur warten können’. Und nun ist es soweit“, führt er aus.

Mit „es“ meint er den Altar, der instandgesetzt wurde. Darüber ist auch Pastor Paul Glüer sehr glücklich. Dieses freudige Ereignis ist Anlass für einen Gottesdienst in der Kirche, zu dem der Kirchgemeinderat am kommenden Palmsonntag, dem 10. April, um 10 Uhr einlädt. Im Anschluss wollen der Pastor und seine Gäste noch bei einer Tasse Kaffee verweilen.

Es war ein langer Weg, die heute 705 Jahre alte einschiffige Backsteinkirche wieder zu dem zu machen, was sie heute ist. Nicht zuletzt auch dem Förderverein der Kirche ist einiges zu verdanken. Er gründete sich 2003 und warb Gelder für die Rettung ein. Die Restaurierung des Altars habe sich so ergeben, heißt es. Die Fördervereinsmitglieder Lars Piolka und Agnes Stieper aus dem Nachbarort Höltingsdorf holten sich die Altarteile auf ihren Forsthof. Beide sind die Köpfe der Piolka-Holzgestaltung GbR und haben den Altar in unzähligen Arbeitsstunden auf Vordermann gebracht. Viele Einzelteile des neogotischen Altars aus dem Jahr 1866 waren mehr als 20 Jahre lang in Folie gewickelt und lagen an der kalten, feuchten Westwand der Orgelempore. Herausgebrochene kleine Ornamente waren nur in Plastikeimern verstaut. Ein Wunder, dass alles unbeschadet die Sanierung der Gewölbekappen überstand. Denn mit der war viel Schutt heruntergekommen, der auch die Orgel in Mitleidenschaft zog.

Auch der ehemalige Pastor Günther Niekel erinnert sich an die Zeiten vor der wertvollen Arbeit von Lars Piolka und Agnes Stieper. „Als ich im Juni 1993 erstmals die Kirche in Passee betrat, war das Mittelbild des heute wieder so schön aufgerichteten, ursprünglichen Altars unter der Empore auf die hinteren Bänke gelegt und die Architekturteile lehnten an der Wand oder lagen auf dem Boden“, berichtet er. Lars Piolka und Agnes Stieper haben aus allen Puzzleteilen wieder einen zweiflügeligen Altar gemacht, der die Kirche bereichert. „Sie haben ohne Frage den Hauptanteil daran, dass er wiederentstehen konnte. Die nicht berechneten Arbeitsstunden sind unzählig und darüber hinaus spendeten sie noch 1000 Euro“, freut sich Günther Niekel.

Große Unterstützung für die Restaurierung des Altars kam auch aus anderen Teilen der Bevölkerung – sogar über Nordwestmecklenburgs Grenzen hinaus. Dr. Erika Kreyes hatte ihre Wurzeln in der Gegend um Passee, lebt heute in Duisburg und spendet jedes Jahr 200 Euro für die Erhaltung des Gotteshauses in ihrer ehemaligen Heimat. Wismars Urgestein und Hobbyhistoriker Hinrich Siedenschnur ist über die Presse auf die Altarrestaurierung aufmerksam geworden und spendete spontan 500 Euro.

Mit Rat und Tat zur Seite stand Restaurator Heiko Brandner aus Rostock, der unter anderem den Altar begutachtete und mit aufstellte. „Solange Menschen da sind, die sich um die Kirche kümmern und für die sie Heimat und Haus Gottes bedeutet, geht es weiter. Manchmal zwar langsam, aber doch stetig“, ergänzt Günther Niekel. So ist er der festen Überzeugung, dass irgendwann auch der Chorraum der Kirche restauriert werden kann.

