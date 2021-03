Wismar/Rostock

Aufregung beim Fußball-Verbandsligisten FC Anker Wismar. Nachdem Trainer Christiano Dinalo Adigo am Montagabend überraschend seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, trat der komplette Aufsichtsrat des Vereins zurück. Vize-Klubchef Tom Brüggert reagierte baff: „Wir haben alle Wünsche des Trainers für eine Vertragsverlängerung erfüllt. Der plötzliche Gedankenwandel überrascht“, sagte Brüggert Dienstag. Der Coach habe vor kurzem noch signalisiert, unter bestimmten Bedingungen zu bleiben. Die habe der Klub erfüllt, so der Vizepräsident.

Ursache für das Personalbeben ist nach OZ-Informationen die geplante sportliche Neuausrichtung des FC Anker zur neuen Saison. Die Sanierung ist mit großen Einsparungen verbunden. Schon länger ist bekannt, dass der Verein in den vergangenen Jahren über seine Verhältnisse gelebt hat. Viele Spieler kamen und gingen.

Konsolidierungskurs aufgrund angespannter Finanzlage

Vor knapp einem Jahr hatten die Wismarer aufgrund ihrer angespannten Finanzlage einen Konsolidierungskurs eingeleitet. „Es ist nicht so, dass der Verein am Abgrund steht. Wir brauchen noch eine oder zwei Spielzeiten in der Verbandsliga, um uns zu stabilisieren“, erklärt Brüggert.

Anker, in der 6. Liga vergangene Saison Meister, hatte auf den Aufstieg in die Oberliga verzichtet: um höhere Kosten zu vermeiden und weiter von höheren Zuschauereinnahmen in der Verbandsliga zu profitieren, heißt es. Auch für die kommende Saison gab der FCA keine Oberliga-Meldung ab. Dabei liegen die Hansestädter in der höchsten MV-Spielklasse abermals aussichtsreich auf Rang drei.

Fokus wieder mehr auf Nachwuchsarbeit

Anker plant den Fokus wieder auf die Nachwuchsarbeit richten – mehr eigene Talente sollen ausgebildet und eines Tages bei den Männern spielen. Sportlich wollen die Wismarer in der Verbandsliga kleinere Brötchen backen und in den nächsten ein bis zwei Spielzeiten das gesicherte Mittelfeld anstreben.

Heruntergeschraubte Ziele, mit denen sich der Aufsichtsrat offenbar nicht mehr identifizieren wollte. Das fünfköpfige Gremium um den Vorsitzenden Norbert Grünwald informierte den Vorstand am Montagabend per E-Mail über den geschlossenen Rücktritt. OZ-Anfragen bei mehreren Ex-Aufsichtsräten zu ihren Beweggründen blieben unbeantwortet.

Abschied des Trainers wiegt schwer

Brüggert war überrumpelt, denn er hatte bisher den Eindruck, dass Vorstand und Aufsichtsrat den „aktuellen Weg Hand in Hand geplant“ hätten. Schwer wiegt vor allem der Abschied des Trainers: Adigo hatte 2010 als Nachwuchskoordinator bei Anker angefangen und im April 2013 die erste Männermannschaft übernommen. Mit ihr gelang dem Ex-Profi 2015 der Aufstieg in die Oberliga Nord. Nur ein Jahr nach dem Oberliga-Abstieg 2019 holte der Ex-Profi in der vergangenen Saison die Verbandsliga-Meisterschaft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der gebürtige Beniner betont, dass er seine Entscheidung „nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens“ getroffen habe. „Der Verein hat neue Ziele definiert, mit denen ich aber nicht mitgehen werde“, lautet die Botschaft des als akribisch und ehrgeizig bekannten Übungsleiters. Mit dem Verbandsliga-Mittelfeld scheint sich der 48-Jährige nicht zufriedengeben zu wollen. Er will sich eine neue Herausforderung suchen.

Sparwille wurde bereits im Februar deutlich

Der Wille zu sparen wurde bei Anker bereits im Februar deutlich, als mitgeteilt wurde, das Philipp Unversucht zum Saisonende die hauptamtliche Stelle als Geschäftsstellenleiter gestrichen wird Unversucht, der auch Kapitän des Männer-Teams ist, erledigt den Job seit Januar 2013. Für die Entscheidung habe er Verständnis, erklärt der 34-Jährige. Dass der Zeitpunkt der Kündigung mitten in die Corona-Pandemie fällt, mache es für ihn aber besonders schwer.

Ob Unversucht Anker verlassen oder dem Verein in anderer Position doch noch erhalten bleibt, steht noch nicht fest. Tom Brüggert versichert, den Verteidiger unterstützen zu wollen: „Wir haben Philipp bei der Suche nach Arbeit unterstützt und ihm angeboten, Koordinator für die erste Mannschaft zu werden.“

Unversucht gilt als Klub-Ikone. Seit mehr als acht Jahren ist er beim und für den FC Anker aktiv. Er gilt als Führungspersönlichkeit und verlängerter Arm des Trainers ins Team. Beide pflegen ein enges Verhältnis. Auch der Aufsichtsrat soll von der Arbeit des Duos überzeugt gewesen sein. Wie es beim Verein personell und sportlich weitergeht, ist noch unklar und wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

Von Johannes Weber, Ben Brümmer und Christian Falkenberg