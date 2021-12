Wismar

Was ist los bei den Seniorenheimen der Hansestadt? Neben dem permanenten Mangel bei Pflege- und Betreuungskräften kam es zuletzt auch in der Führungsetage offenbar zu Unstimmigkeiten. Im Ergebnis musste der neue Betriebsleiter gehen. Jetzt soll es eine Frau richten.

Der Reihe nach. Ende August dieses Jahres wurde Dagmar Broy nach 30 Jahren im Dienst der Seniorenheime in den Ruhestand verabschiedet. Zu dem Eigenbetrieb der Hansestadt mit rund 250 Mitarbeitenden und rund 280 Bewohnern gehören die drei Heime am Friedenshof, in Wendorf und an der Lübschen Burg.

Dagmar Broy leitete die Seniorenheime seit 1998

Beim Abschied hatte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) die Verdienste von Dagmar Broy, die seit 1998 die Seniorenheime geleitet hat, gewürdigt. Sie habe dem Unternehmen Struktur gegeben, sie sei eine Macherin gewesen und von ihren Kolleginnen und Kollegen vor allem für ihre Menschlichkeit geschätzt worden. Das hört sich nach großen Fußspuren an.

Wismar arbeitet mit Headhunter

Ihren Nachfolger Ludger Langen arbeitete Dagmar Broy seit dem 1. Mai ein. Ab dem 1. September übernahm er den Eigenbetrieb. Bei der Suche nach dem neuen Betriebsleiter hatte sich die Stadt eines sogenannten Headhunters (Personalberater) bedient. „Das ist üblich, dass wir bei den Eigenbetrieben mit Headhuntern arbeiten“, so Vizebürgermeister Michael Berkhahn (CDU). Auch bei der Nachfolge des Werkleiters für den städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) hatte sich die Stadt eines Headhunters bedient.

Arbeitsverhältnis endet früher als gedacht

Das Arbeitsverhältnis mit dem neuen Leiter der Seniorenheime hat die Stadt nun beendet. Die Bürgerschaft soll auf ihrer Sitzung am 16. Dezember beschließen, den bisherigen Betriebsleiter der Seniorenheime rückwirkend zum 21. Oktober 2021 abzuberufen. Langen wurde in der Probezeit gekündigt mit gleichzeitiger Freistellung.

Stadtverwaltung nennt keine Gründe, es wird spekuliert

Zu den Gründen, warum er gehen soll, sagt die Stadt nichts. Auf sämtliche Fragen antwortet Stadtsprecher Marco Trunk: „Zu personalrechtlichen Fragen geben wir keine Auskünfte.“

In der Belegschaft und in der Stadtpolitik wird das Personalkarussell diskutiert. Über Gründe wird spekuliert. Zu hören ist, dass die Chemie mit der Verwaltungsebene der Seniorenheime nicht gestimmt haben soll. Der Druck auf die Hansestadt als Arbeitgeber dürfte so groß geworden sein, dass das Arbeitsverhältnis beenden wurde, ehe die Probezeit endet. Der gekündigte Betriebsleiter war für die OZ nicht zu erreichen.

Übergangszeit bis zur Neubesetzung ist geregelt

Wie geht es jetzt weiter? Die kommissarische Leitung hat Dana Fabig, seit Dezember 2013 Stellvertreterin der Betriebsleiterin und kaufmännische Leiterin, übernommen. Und: „Eine erneute Ausschreibung der Stelle ist erfolgt“, so die Stadt.

Auf der Seite der Kontrast Personalberatung GmbH, ein Headhunting- und Personalberatungsunternehmen mit Sitz in Hamburg, gab es eine Stellenausschreibung für den Leiter der Seniorenheime der Hansestadt Wismar. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung sei die Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt als unbefristete Vollzeitstelle neu zu besetzen. Der Eigenbetrieb bestehe aus drei stationären Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 369 Plätzen, einer Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen und 68 betreuten Wohnungen.

Neue Chefin stellt sich im Betriebsausschuss vor

Die Stelle war später als besetzt gekennzeichnet. Im Eigenbetriebsausschuss der Bürgerschaft hat sich am Dienstag eine Frau als neue Betriebsleiterin der Seniorenheime vorgestellt. Der Name wird vorerst nicht genannt. Wie zu hören ist, soll die Einstellung zum 1. Februar 2022 erfolgen.

Sibylle Runge, Leiterin des Betriebsausschusses der Bürgerschaft, sagt auf OZ-Nachfrage, dass es zunächst im Rathaus ein Vorstellungsgespräch gab. Nun sei die neue Leiterin im Ausschuss bestätigt worden. Nach dem Ende der sechsmonatigen Probezeit werde sie von der Bürgerschaft offiziell bestellt.

Sibylle Runge war als Ausschussvorsitzende beim Vorstellungsgespräch dabei. „Es war der Wunsch des Ausschusses, dass wir mehr mit einbezogen werden.“ Das sei davor nicht der Fall gewesen. „Wir wollen hoffen, dass der zweite Versuch gut geht.“ Von der neuen Betriebsleiterin habe sie einen richtig guten Eindruck. An der Wismarer Hochschule hat die neue Chefin den Studiengang Management sozialer Dienstleistungen absolviert, der später nach Neubrandenburg wechselte. „Sie kommt zu den Wurzeln zurück“, so Sibylle Runge.

Von Heiko Hoffmann