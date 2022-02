Personalwechsel beim Kreisfußballverband: Wer folgt auf Bernd Riemann?

Grevesmühlen/Wismar

Seit 20 Jahren ist Bernd Riemann Geschäftsstellenleiter des Kreisfußballverbandes (KfV) Schwerin-Nordwestmecklenburg (SN-NWM). Es die einzige hauptamtliche Tätigkeit im Verband. Nach einer kurzen Unterbrechung zwischen 2013 und 2015 nimmt der 64-Jährige zum 1. Mai nach 18-jähriger Tätigkeit seinen Hut und geht in die neue Freizeit, die Rente. Jetzt sucht der Verband einen neuen, hauptamtlichen Verbandssportlehrer, der vielfältige Aufgaben erledigen soll. 16 Bewerbungen liegen bereits vor, die ersten Gespräche sollen in dieser Woche erfolgen.

„Wir mussten von den Bewerbungen tatsächlich auch gleich welche aussortieren, die gar nicht ins Profil passen“, sagt der Vorsitzende des KfV Schwerin-Nordwestmecklenburg, Sebastian Krüger. Doch von einigen Bewerbungen sei er begeistert. Die Auswahl würde schwer fallen“, erklärt der Rehnaer. Der folgte auf Michael Gniefke, der das Amt nach nur kurzer Zeit abgab und zuvor von Theodor Körner übernahm. „So ist es etwas unruhig im Verband geworden“, schätzt Bernd Riemann die Situation ein. „Auch in der Geschäftsstelle geht so etwas nicht spurlos vorbei“, sagt Bernd Riemann. Der ist jedoch in die Materie Fußball eingearbeitet und hilft in der Situation auch dem neuen Vorstand. Deshalb will er seinen Nachfolger ebenfalls so gut es geht einarbeiten. „Das gehört sich so und ich hoffe, dass ich das so gut wie möglich hinbekomme“, sagt der Wismarer.

Ansprechpartner für alle Vereine

Bernd Riemann ist im Verband jedem Vereinsfunktionär bestens bekannt. Wer ein Anliegen hat, telefoniert mit ihm. Das amtliche Mitteilungsblatt „Pluspunkt„ wird von ihm erstellt und an die Vereine verschickt. „Früher gab es das in Papierform, seit jeder Verein ein Postfach des Deutschen Fußballbundes hat, per Mail“, sagt er. Auch ist Riemann für Pokalübergaben sowie Organisation und Koordination von Turnieren verantwortlich. Aktuell warten bereits dutzende Pokale auf einem Sideboard in der Geschäftsstelle in der Wismarer Hans-Grundig-Straße auf die Übergabe an die Sieger der diesjährigen Hallenturniere. „Die haben wir allerdings abgesagt und so werden die Pokale wohl ein Jahr lang stehen bleiben“, erklärt er.

Darum muss und kann sich der neue Geschäftsstellenleiter und Verbandssportlehrer kümmern. Der wird allerdings noch viel mehr Aufgaben bekommen. „Unser Ziel ist es, schon an den Schulen Projekte zu installieren, Schiedsrichter und Trainer zu gewinnen. Dazu müssen wir in diese Einrichtungen gehen. Das wird eine ganz wichtige Aufgabe„, sagt Sebastian Krüger. Bewerbungen um diesen Job sind übrigens immer noch möglich. Bis zum 15. März können Bewerbungen abgegeben werden. „Ich freue mich auf die ersten Gespräche, aber auch auf die Bewerbungen, die dann noch kommen„, sagt der Verbandschef.

Von Maik Freitag