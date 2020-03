Peter-Michael Diestel stellt sein Buch in Gägelow vor

Gägelow

Mehr als 60 Veranstaltungen stellt der Verein zur Förderung des kulturellen und sozialen Gemeinschaftslebens in Gägelow (Kuso) jedes Jahr auf die Beine. Darunter sind auch einige Lesungen. Zu der am 4. Juni kommt in diesem Jahr der letzte Innenminister der DDR, Peter-Michael Diestel. Er liest aus seinem Buch „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“.

Die Geschichten, die über das Zustandekommen der deutschen Einheit verbreitet werden, seien falsch, sagt er. Diestel war dabei – als Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister in der Übergaberegierung. „Sie wussten in Bonn über jeden einzelnen von uns Bescheid, ehe wir vereidigt wurden, sie hatten die Akten. Jeder war erpressbar. Nur er nicht. Schreibt er. Binnen vier Wochen kam darum der 1. Staatsvertrag zustande, die Übernahme der DDR erfolgte schon am 1. Juli 1990. Doch es sollte schön demokratisch aussehen. Außerdem wurde noch ein Ostdeutscher für die Unterschrift unter dem 2+4-Vertrag gebraucht. Also musste sich die DDR-Regierung bis zum 2. Oktober durchwurschteln“, schreibt Diestel. Obgleich für vier Jahre gewählt, war die Legislatur für Parlament und Regierung schon nach vier Monaten zu Ende.

Diestel erinnert sich gleichermaßen kritisch wie selbstkritisch der Vorgänge von 1989/90 und reflektiert die Folgen einer in seinen Augen gescheiterten Politik. Der bekennende Geschichtsrevisionist widerspricht dem, was inzwischen in den Geschichtsbüchern steht. Und er gewährt zum Beweis erhellende Einblicke in den damaligen Politikbetrieb. Zum Beispiel wie man ihn aufforderte, den Regierungschef zu stürzen, und wie er am Ende selbst gestürzt werden sollte, weil er sich nicht an die Leine legen ließ. Und wie er den Schwejk gab, um der Umarmung zu entkommen, indem er Heimweh vorschützte, um nicht nach Bonn zu müssen. So rettete er sich eine Zukunft, die er heute genießt.

Die Lesung am 4. Juni beginnt um 19 Uhr im Wyndham Garden Hotel. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es ab sofort in der Buchhandlung Hugendubel Wismar und bei Hörgeräte Kersten im MEZ Gägelow.

Von Kerstin Schröder