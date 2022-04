Timmendorf

André Plath auf „Landeshut“ erscheint auf der Anzeigetafel der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L der Senioren. Ruhig und gleichmäßig lenkt der Springprofi seinen Braunen durch den Parcours. Und: Es fällt keine Stange. Der Lohn ist ein toller vierter Platz mit dem sechsjährigen Pferd.

André Plath auf Landeshut bei der Zwei Phasen-Springprüfung Klasse L. Quelle: Kerstin Erz

Erster Wettkampf nach zwei Coronajahren

Einmal im Jahr laden André Plath und der Reit- und Fahrsportverein Insel Poel zu den dreitägigen Poeler Pferdesporttagen auf die Reitanlage Plath in Timmendorf ein. Viele sind gekommen, obwohl, oder besser gerade weil in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona keine Wettkämpfe stattfanden.

Insgesamt gibt es 500 Nennungen von 74 Teilnehmern, ist von der Vereinsvorsitzenden Martina Blach zu erfahren. „Es sind inzwischen auch die 25. Poeler Pferdesporttage. Dazu kommt, dass wir in diesem Jahr auch das 20-jährige Jubiläum unseres Reit- und Fahrsportvereins Insel Poel begehen“, freut sie sich.

Start mit 25 Vereinsmitgliedern

Damals, im November 2002, starteten sie mit 25 Vereinsmitgliedern. Zum zunächst kleinen Vorstand gehörten neben Martina Blach auch André und Georg Plath. Im Laufe der 20 Jahre erhöhte sich die Mitgliederzahl auf derzeit 69. „Wir haben viele junge Mitglieder, die für eine ausgeglichene Altersstruktur sorgen. Der Großteil der aktiven Reiter ist aber älter als 20 Jahre“, erklärt die Vereinsvorsitzende weiter. „Da der Verein keine eigenen Pferde besitzt, stellt André Plath für unsere Reiter Pferde zur Verfügung. Unsere Reittrainerin Kristin Köpp unterrichtet derzeit etwa 15 Kinder. Die werden hoffentlich unser erfolgreicher Springnachwuchs werden. Sie fahren jetzt schon zu Wettkämpfen, damit sie Turnierluft schnuppern können.“

Vor 15 Jahren hatte sich sogar eine Volleyballmannschaft im Verein integriert. Einmal wöchentlich wird hier in der großen Reithalle aktiv und intensiv gespielt. Unter den Vereinsmitgliedern der Erwachsenen gebe es sogar einen Reiter aus Aserbaidschan und einen jungen Mann aus Russland. Ein- bis zweimal im Jahr kommen sie auf die Insel Poel, um unter André Plath zu trainieren. „Unter normalen Umständen wären sie auch bei den Poeler Pferdesporttagen dabei“, so die Vorsitzende.

Teilnehmer aus Schweden und Österreich

Überhaupt kommen zu diesem dreitägigen Turnier nicht nur Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern. Sogar aus Schweden und Österreich sind Teilnehmer gelistet. In den höheren Springklassen können die Zuschauer neben André Plath viele Reiter mit internationalen Erfahrungen erleben. Thomas Kleis vom Pferdesportverein Schloss Wendorf zum Beispiel. Oder Philipp Makowei vom Reit- und Fahrverein Gadebusch. Aber auch die 19-jährige Lilli Plath zählt zu den Favoriten. Die junge Dame stellt in den verschiedenen Prüfungen sage und schreibe zwölf junge und gestandene Pferde vor und kann einige Preise einheimsen.

Lilli Plath während der Zwei Phasen-Springprüfung Klasse L der Junioren auf Stakkatoc Diva. Quelle: Kerstin Erz

„Glücklicherweise konnten wir für unser Turnier sehr viele Sponsoren gewinnen. Obwohl wir 2020 und 2021 kein Turnier veranstalten konnten, sind uns die Sponsoren nicht nur treu geblieben, wir gewannen auch neue dazu. Darüber freuen wir uns sehr“, so Martina Blach.

Flüchtlinge waren große Unterstützung

Hoch anzurechnen sei, dass André Plath auf den Krieg in der Ukraine reagiert und ukrainischen Flüchtlingen Unterkünfte auf der Hofanlage zur Verfügung stellt. „Mitglieder des Vereins unterstützen ihn aktiv und ehrenamtlich bei der Betreuung. So haben wir auch ganz schnell einen Deutschkurs ins Leben gerufen, der nun zweimal in der Woche in der Gaststätte der Reitanlage stattfindet und von allen Flüchtlingen auf der Insel wahrgenommen wird.“ Einige haben sogar aktiv bei den Turniervorbereitungen geholfen. „Sie haben Waffeln, Crêpes und Muffins gebacken und während der Veranstaltung verkauft“, so die Vereinsvorsitzende. Der Erlös fließt auf das von André Plath eingerichtete Treuhandkonto, aus dem alles Nötige für die Ukrainer gekauft wird.

Am Wochenende als Reiterinnen dabei sind auch Lara und Ronja Bergmann. Nach ihren erfolgreichen Wettkämpfen sitzen sie mit Mutter Annette Bergmann auf der Bank an der Bande. „Wir kommen zwar aus Bad Segeberg, reiten aber für die Insel Poel“, erklärt Lara Bergmann. „Das Turnier ist immer supertoll organisiert“, ergänzt ihre Schwester Ronja. Ihre Mutter sei bei den Turnieren immer dabei, auch wenn es quer durch Europa geht. „Dieses Turnier ist mit viel Liebe zum Detail und vielen ehrenamtlichen Helfern gemacht. Sie haben zum Beispiel einfach eine Schale mit Äpfeln für die Pferde aufgestellt und auch die Freundlichkeit bei der Anmeldung muss erwähnt werden“, so Mutter Annette.

Lara und Ronja Bergmann mit ihrer Mutter Annette. Die Töchter nahmen ebenfalls am Poeler Turnier teil und waren mit ihren Ergebnissen zufrieden. Quelle: Kerstin Erz

René Rückert (50) vom Reit- und Fahrverein Güstrow haut in die gleiche Kerbe: „Das ist hier immer ein Spitzenturnier. Wir sind froh, dass André das wieder ermöglicht. Ich komme jedes Jahr gern her. Der Parcours ist toll und professionell aufgebaut.“ Mit seinem Hengst ist er platziert und sehr zufrieden, „denn es ist das erste Turnier für meinen Fünfjährigen“.

Von Kerstin Erz