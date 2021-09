Der August 2021 war für das phanTechnikum in Wismar der besucherstärkste Monat seit der Begründung des Museums in den 1960er-Jahren, damals noch in Schwerin. Pro Jahr hat das Haus bislang im Schnitt (ohne Corona-Einschränkungen) 45 000 Gäste. Generell haben die Häuser in der Urlaubssaison stets den größten Zulauf, so die Fachleute aus dem Museumsverband in MV e.V. Belastbare Zahlen gebe es aber noch nicht.

259 Museen gibt es in MV. Drei Viertel von ihnen stehen in kleinen Orten und Städten mit bis zu 20 000 Einwohnern. 20 Prozent davon öffnen in Gemeinden mit bis zu 1000 Einwohnern ihre Türen.

Museen in MV:

www.museumsverbandmv.de/museen-in-mv