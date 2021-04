Wismar

Archäologe, Historiker, Sportwissenschaftler, Berufs- und Forschungstaucher – Dr. Maik Springmann ist nun auch noch Museumsleiter. Seit Januar ist er verantwortlich für das Technische Landesmuseum MV in Wismar, besser bekannt unter dem Namen „phanTechnikum“, das die Technikgeschichte des Landes präsentieren soll.

Der 53-Jährige stammt aus Ueckermünde am Stettiner Haff. Er lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof in der Nähe von Rostock, wo er auch noch Landwirtschaft betreibt.

Sie haben das „phanTechnikum“ mitten im Lockdown übernommen. Ist das nicht ein komisches Gefühl?

Es ist seltsam, dass das Haus, seitdem ich hier bin, coronabedingt noch nicht ein Mal für Besucher geöffnet war. Wir standen zwar schon mal kurz davor, die Türen wieder zu öffnen, aber das Infektionsgeschehen im Land ließ das am Ende doch nicht zu. So traurig das ist, so viel ist aber trotzdem zu tun.

Ehrlich? Was tut man jetzt in einem Museum – außer Staub von den Exponaten zu pusten?

Wir arbeiten gerade an der Sonderausstellung über 60 Jahre bemannte Raumfahrt – eine Ausstellung, die bislang noch niemand aufgrund der Lockdown-Situation sehen konnte. Eine weitere Sonderausstellung, die parallel dazu läuft, ist unser „Traum vom Fliegen“. Mit dem „Rad in der Geschichte zurückgedreht“ bauen wir gerade den Dachboden für gut 55 Fahrräder der Schiessersammlung um. Das sind Originale eines Wismarer Privatsammlers und spiegeln die Fahrradtechnikgeschichte der letzten 200 Jahre. Dies wird sicherlich ein Höhepunkt für alle Fahrradfreaks und Drahteseltouristen.

Es ist durchgesickert, dass Sie Original-Mondgestein ausstellen werden?

Das stimmt. Es ist ein größerer Stein, den die Astronauten der Apollo-15-Mission vor 50 Jahren mitgebracht haben. Und noch etwas: 1971 fuhren die Astronauten auch, emissionsfrei, Auto auf dem Mond. Wir bekommen bald das Modell des Lunar Rovers für den kommenden Sommer zu uns, dann kann man virtuell auf den Mond fahren.

Warum nicht das Original?

Es gibt kein Original von so einem Gefährt auf der Erde. Die drei elektrisch betriebenen Fahrzeuge, die je auf dem Mond mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km/h fuhren, parken immer noch auf dem Mond. Der Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond liegt übrigens bei 18 km/h. Auf einer Mondkarte werden wir zeigen, wo die Fahrzeuge nach wie vor stehen.

Nun beschäftigt sich Ihr Haus mit der Technikgeschichte unseres Landes. Warum gibt es zum Beispiel eine Raumfahrtausstellung?

Die Raumfahrt wäre ohne die Ergebnisse der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde so nicht denkbar. Insofern gibt es da eine Verbindung, aber nicht die einzige. Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist Rostocker System-Technik GmbH in Warnemünde. Sie haben sogar eine künstliche Nase für den ersten Deutschen im Weltraum, Sigmund Jähn (1937-2019), entwickelt, die in unserer Ausstellung zu sehen ist. Selbst die Hochschule in Wismar arbeitet an Raumfahrtprojekten mit.

Interaktives Haus Auf mehr als 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden in einer Mischung aus Dauer- und Sonderausstellungen Schwerpunkte aus der Technikgeschichte des Landes MV gezeigt. Unter anderem gehören dazu der Flugzeugbau, die Luftfahrtgeschichte, die Energieerzeugung, die Schweißtechnik oder Schiffsantriebstechnologien. Das Haus präsentiert die Ausstellungen interaktiv (Technik zum Anfassen und Ausprobieren, Experimente). Adresse: Zum Festplatz 3 23966 Wismar Internet: www.phantechnikum.de Öffnungszeiten: Nach wie vor ist das Museum aufgrund der Corona-Situation geschlossen.

Wann ist ein Museum für Sie ein gutes Museum?

Ein Museum ist eine sinnästhetische Welt. Es muss beachten, wie Menschen fühlen. Es geht ums Sehen, Hören, auch ums Schmecken oder Riechen. Die Einzigartigkeit von originalen Objekten ist ein großer Reiz für Besucher. Vieles, was Museen zeigen, funktioniert nicht mit dem Smartphone, deshalb sind Museen für Gäste so anziehend. Allerdings besteht die Kunst nun darin, „versteckt zu informieren“ und unterschwellig zu überfordern. Wir wollen nicht nur Unter-, sondern auch Oberhaltung bieten.

Was heißt das?

Trockene Inhalte müssen gut „verkauft“ werden, um das Besucherinteresse zu wecken. Das bedeutet zum Beispiel, dass man etwa spielerisch und wie nebenbei erfährt, wie Propeller funktionieren, wenn man mal auf dem Propellerkarussell bei uns sitzt. Oder auf der sogenannten Seifenblaseninsel begreift man im Vorbeigehen das Phänomen der Oberflächenspannung, was für die meisten Leute ohne dieses sinnliche Erlebnis eine eher langweilige Thematik wäre. Also: durch Anfassen „begreifbar“ machen.

Also unterhaltsame Erlebnisse schaffen, einen Spielplatz der Technik, um Gäste anzulocken?

Wir bewegen uns in einem Spannungsbogen zwischen Erlebnis und Bildung, ohne nur zu bespaßen. Wir wollen kein Disney-Park sein, aber ebenso wenig nur ein nüchtern informierendes Haus, das keine Emotionen weckt. Wir wollen sozusagen den Geist in Bewegung bringen, Überraschungen bieten, Aha-Erlebnisse schaffen. Museum kommt ja von Muse. Da kann ruhig ein wenig Amüsement dabei sein.

Was für ein Haus haben Sie vorgefunden, nachdem Ihnen der ehemalige Leiter Andrej Quade, der jetzt Geschäftsführer der Landesfachstelle Museen des Museumsverbandes MV ist, die Schlüssel übergeben hat?

Das Museum hat in den vergangenen Jahren eine tolle Erfahrungswelt für Gäste aufgebaut. Mich hat das Engagement meiner Mitarbeiter besonders positiv überrascht. Sie haben versucht, mir den Einstieg so einfach wie möglich zu machen.

Was planen Sie neben den Sonderausstellungen für die Zukunft?

Es wird noch gebaut. Bei uns stehen die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft im Mittelpunkt und als Rahmen der Dauerausstellung. Für den Komplex Erde wird es noch einen Neubau geben. Für mich wird das eine der größten Herausforderungen meiner beruflichen Laufbahn werden. Ich möchte diesen Bau zu einer architektonischen Sehenswürdigkeit werden lassen mit modernen Stampflehmwänden und viel Holz, die auf die herkömmlichen Baumaterialien unseres Landes verweisen sollen. Die Art des Gebäudes soll bereits auf den Inhalt verweisen. Als Dach wollen wir eine Teepottschale setzen als Hommage an den bekannten Bauingenieur Ulrich Müther (1934-2007) aus Binz auf Rügen, der etwa vom Warnemünder Teepott bekannt ist. Also Alt und Neu.

Wann wird der Neubau eingeweiht?

Das steht noch in den Sternen. Jetzt gilt es erst mal für dieses fantastische Bauvorhaben im ganzen Land die Werbetrommel zu rühren. Ein Depotbau steht ja auch noch an.

Warum ist die Beschäftigung mit Technikgeschichte wichtig?

Technik umgibt uns permanent. Die Technik hilft uns, die Grenzen der menschlichen Existenz zu überwinden – durch Reflexion der Natur. Der Mensch ist ein Suchender. Das wird bei uns deutlich: All die Forscher und Erfinder aus MV waren Suchende und haben in der Technikgeschichte tiefe Spuren hinterlassen. Bis heute. Wer sucht, der wird finden, erfinden. Das wollen wir schon unseren Kleinen vermitteln. Wir sind ja schließlich auch außerschulischer Bildungsort.

Aber wo sehen wir Technikgeschichte im Alltag?

Wir sehen zum Beispiel Speicher, Brücken, Wassertürme, Kräne, Schleusen, Vorfluter, Oldtimer. Ich persönlich finde es schade, dass die meisten architektonisch imposanten Gasometer abgerissen wurden. An ihnen hätte man gut erklären können, wie Städte damals mit Gas versorgt wurden. Überhaupt möchten wir auf technische Einrichtungen und Hinterlassenschaften, wie die Hubbrücke Karnin auf Usedom, stärker aufmerksam machen. Oder auf die ehemalige Ziegelproduktion, gerne auch mit Webanwendungen. Dazu arbeiten wir an sogenannten strategischen Partnerschaften im ganzen Land mit anderen Museen, etwa dem Otto-Lilienthal-Museum in Anklam, aber auch mit der Pommerania in Löcknitz.

Bei Ihnen im Büro steht ein altes Rennrad. Gehört es Ihnen?

Nein, ich jogge und schwimme meistens. Mit meinem mir lieb gewordenen 30 Jahre alten Mountainbike fahre ich nur zwischen Museum und Verwaltungsgebäude hin und her. Aber das Rennrad hat uns Peter Sager geschenkt, der ehemalige Rostocker Trainer von Jan Ullrich, dem einzigen Deutschen, der 1997 die Tour de France gewann. Wir werden dieses Rennrad aus DDR-Zeiten in der Fahrrad-Ausstellung zeigen.

Warum haben Sie diesen Job übernommen?

Museen sind meine Leidenschaft. Ich habe schon beinahe im gesamten skandinavischen Raum und in Russland für Museen gearbeitet. Die museal-wissenschaftliche Arbeit ist meine Passion.

Welches Museum haben Sie als letztes besucht?

In Mecklenburg-Vorpommern war es der Hangar 10 auf Usedom, in Berlin das Deutsche Technikmuseum.

Welche Voraussetzungen muss ein Exponat erfüllen, um in Ihrem Haus zu landen?

Es muss etwas mit Technik zu tun haben und mit Mecklenburg-Vorpommern. Über alles andere muss man reden. Dabei hilft uns das Netzwerk der Museen und die Abstimmung mit Vertretern von Sammlungen.

Hat Ihr Haus ein Zielpublikum?

Natürlich spielt der Tourismus in unserem Land zu normalen Zeiten eine wesentliche Rolle, aber das Museum soll nicht auf Tourismus reduziert werden. Deshalb wollen wir für Einheimische wie auch für die Urlauber interessant sein. Dazu gehört künftig, dass wir uns verstärkt als Landesmuseum begreifen, das die Technikgeschichte von MV zeigt und für Gäste aus ganz MV anziehend ist. Wir wollen über die Wismarer Stadtgrenze hinaus attraktiv sein. Unser ,Zellkern‘ liegt zwar in Wismar, aber das Land ist unser gesamtes ,Zuhause‘.

Die Museen in MV in Zahlen 259 Museen gibt es in MV. Drei Viertel von ihnen stehen in kleinen Orten und Städten mit bis zu 20 000 Einwohnern. 20 Prozent davon öffnen in Gemeinden mit bis zu 1000 Einwohnern ihre Türen. Die flächenmäßige Größe der Museen reicht von 50 Quadratmetern bis mehr als 5000 Quadratmeter. Hinzu kommen noch Flächen etwa für Sonderausstellungen, Veranstaltungen, Pädagogik und Außenanlagen. Beinahe die Hälfte aller Museen sind Volks-, Heimat- oder regionalgeschichtliche Museen. Mehr als ein Zehntel der Museen sind kulturgeschichtliche Spezialmuseen, ebenso hoch ist der Anteil der museumsähnlichen Einrichtungen (zum Beispiel Bibelzentrum Barth). Neun Prozent zählen zu den historischen und archäologischen Museen. Außerdem gibt es Kunstmuseen (acht Prozent), Schloss- und Burgmuseen (sechs Prozent), Naturkunde-, Naturwissenschafts- und Technikmuseen (fünf Prozent). Die meisten Museen befinden sich in der Trägerschaft von Städten und Gemeinden (34 Prozent), mehr als ein Viertel in Vereinsträgerschaft, fünf Prozent werden von gemeinnützigen GmbHs getragen, auf Stiftungen und Privatpersonen entfallen jeweils vier Prozent. Museen in MV: www.museumsverbandmv.de/museen-in-mv

Ihr Museum ist auch Lernort für Schüler – ein Erbe Ihres Vorgängers. Bleibt es dabei?

Der Lernort soll unbedingt bewahrt werden. Dadurch kann die Thematik Technik Kindern und Jugendlichen nähergebracht werden. Wir sind deshalb auch nach wie vor in Schulen unterwegs. Das ist gerade in Hinblick auf die MINT-Fächer – Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – wichtig. Wir arbeiten im bundesweiten Netzwerk der kleinen Forscher.

Sie haben zwei erwachsene Kinder und einen fünfjährigen Sohn. Denken Sie, er ist noch zu jung für das „phanTechnikum“?

Odo, der seinen Namen von dem Philosophen Odo Marquardt (1928-2015) hat, sagte gerade gestern zu mir mit Blick auf unseren roten Doppeldecker: ‚Papa, was für ein cooles Museum‘. Ich habe mich in die Hocke gesetzt; und ja, aus seiner Perspektive ging mir auf, was er meinte. Marquardt, der ein mir wichtiges Buch mit dem Titel ‚Zukunft braucht Herkunft‘ geschrieben hat, schrieb mir damit quasi aus der Seele.

Von Klaus Amberger