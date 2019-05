Wismar

Eine Ausstellung, die weniger technisch, dennoch aber mit der Geschichte Wismars und dem Phantechnikum verbunden, ist nun in eben diesem zu sehen. Gezeigt werden Notenblätter, Platten, Ausweise, Filme, Plakate und viele Stücke mehr zur Historie des russischen Soldatenchors „Alexandrow-Ensemble“.

Botschafter der russischen Kultur

Das 1928 gegründete Ensemble zählt heute zu den berühmtesten Chören weltweit und gilt als einer der wichtigsten Botschafter russischer Kultur. Die Ausstellung „Alexandrow-Ensemble. Botschafter des Friedens“ zeigt erstmals im deutschsprachigen Raum die Geschichte des Chores, von dem 64 Mitglieder bei einem Flugzeugabsturz 2016 über dem Schwarzen Meer ums Leben kamen.

Fotostrecke zur Ausstellung im Phantechnikum:

Zur Galerie Ausstellungseröffnung im Phantechnikum

„Der Absturz war auch für uns der erste Impuls, solch eine Ausstellung zu machen“, sagt Claudia Opitz. Sie kenne das Ensemble seit ihrer Kindheit. „Es hat mich schon damals ungeheuer beeindruckt.“ Umso mehr sei sie erschüttert, dass der Absturz gar nicht mehr so präsent im Bewusstsein der Menschen ist. Das Ensemble zeige immerhin, dass Kunst und Kultur der beste Weg der Völkerverständigung sein können.

Museum zeigt Notenbuch zu bekanntestem Lied

Ihr Lieblingsstück in der Ausstellung ist das Notenbuch zum Lied „Der heilige Krieg“, das 1941 nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion über Nacht geschrieben und am Morgen, als die sowjetischen Soldaten in den Krieg ziehen mussten, am Bahnhof zum Abschied gesungen wurde.

Das Alexandrow-Ensemble singt „Der heilige Krieg“:

Der Titel der aktuellen Ausstellung im Phantechnikum „Botschafter des Friedens“, zu dessen Eröffnung auch Ilja Roschkow, ein Gesandter der russischen Botschaft aus Berlin, kam, knüpft an den legendären Auftritt auf dem Berliner Gendarmenmarkt vor gut 70 Jahren, am 18. August 1948 an. Mit diesem Konzert reichte das Ensemble den Deutschen symbolisch die Hand, Sieger und Besiegte sollten sich nie wieder als Feinde gegenüberstehen.

Museumsdirektor Andrej Quade weiß zwar, dass eine Ausstellung über das Ensemble eher wenig mit einem Technikmuseum zu tun hat. „Wir haben aber auch die ganze ostdeutsche Geschichte im Blick und in diesem Fall ist es für uns auch ein Stück Hausgeschichte“, erklärt er. Denn das Gebäude des Phantechnikums gehörte bis 1993 zum Kasernenkomplex „Lübsche Burg“ der Sowjetarmee.

Ensemble singt nicht mehr nur militärische Lieder

Auch Bürgerschaftspräsident Tilo Gundlack ( SPD), der die Ausstellung eröffnete, erinnerte an die Zeit der Roten Armee in Wismar und beklagte zudem den Verlust des Ensembles beim Flugzeugabsturz: „Das macht betroffen.“

Das aktuelle Programm des Ensembles beschränkt sich allerdings nicht nur auf militärische Lieder, vielmehr biete es laut den Ausstellungsmachern einen umfassenden Einblick in die Seele Russlands. Klassiker wie „Kalinka“ und „Katyusa“, Meisterwerke wie die Arie „Nessun Dorma“ beeindrucken in einer Darbietung durch 100 Männerstimmen, unterstützt durch Einlagen des weltberühmten traditionellen russischen Balletts.

Mehr zum Thema:

Flugzeug mit russischem Armeechor stürzt ins Schwarze Meer

Michaela Krohn