Wismar

Für Annika und René Teske hätte das neue Jahr kaum besser starten können. Am Donnerstagabend um 19.37 Uhr wurde ihr Sohn Philip geboren – vier Wochen zu früh, aber putzmunter. „Er konnte es wohl einfach nicht mehr abwarten“, sagt die nun zweifache Mutter. Philip ist das erste Kind, das 2020 im Wismarer Sana Hanse-Klinikum zur Welt kam.

Los ging es am frühen Morgen des 2. Januar: Gegen halb 7 spürte Annika Teske die erste Wehe. Dass Philip noch am selben Tag kommen würde, dachte die Wismarerin dort aber noch nicht. „Eigentlich fuhr ich nur zur Geburtsvorbereitung ins Krankenhaus“, erzählt sie. Statt wieder nach Hause zu fahren durfte sie aber direkt bleiben. Am Abend war es schließlich so weit.

Babyboom setzt sich fort

Philip ist bereits das zweite Kind der Familie. Mit seinen 13 Jahren kann Bruder John seinem jüngeren Geschwisterchen bald die Welt erklären. Das erste Treffen der beiden stand am Freitagnachmittag an. Der kleine Philip hatte sich dafür extra herausgeputzt – mit einem blauen Mützchen mit lustigen Affen darauf. „Das durften wir uns von der Klinik aussuchen“, erzählt Annika Teske. Genäht werden die kleinen Willkommensgeschenke von Kinderkrankenschwester Ramona Struck – für alle Neugeborenen.

Infos über das Sana Hanse-Klinikum in Wismar Das Sana Hanse-Klinikum Wismar zählt zu den großen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 964 Mitarbeiterin und 77,4 Millionen Euro Umsatz ist es einer der größten Arbeitgebern in der ganzen Region. Seit März des Jahres 2012 ist es Teil des Sana-Verbunds, zu dem insgesamt 53 Krankenhäuser und fünf Alten- und Pflegeheime in ganz Deutschland gehören. In Wismar investierte der Konzern zuletzt in die neue Kinderklinik. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit war sie im Juni 2019 feierlich eröffnet worden. Umbau und Modernisierung kosteten 4,8 Millionen Euro.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 808 Kinder im Wismarer Sana Hanse-Klinikum geboren. „Das sind 45 Geburten mehr als im Vorjahr“, teilt Anne Mellenthin von der Marketingabteilung des Krankenhauses mit. 2018 wurden demnach 763 Kinder geboren. Mit den steigenden Zahlen setzt sich der Babyboom vom Jahr zuvor in der Hansestadt fort.

MV: Erstes Baby in Rostock geboren

Auch wenn der kleine Philip aus Wismar es eilig hatte, war er aber nicht das erste Baby, das in Mecklenburg-Vorpommern im neuen Jahr geboren wurde. Den Anfang machte ein kleines Mädchen, das am 1. Januar schon kurz nach Mitternacht, um 0.45 Uhr, im Rostocker Südstadtklinikum das Licht der Welt erblickt hat.

Gleich mehrere Babys am Neujahrstag gab es am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Bis zum Vormittag wurden dort drei Babys geboren. Die Kinder kamen um 1.14 Uhr, 2.08 Uhr und 5.52 Uhr. In ganz MV kommen jährlich etwa 12 000 bis 13 000 Kinder zur Welt.

Namenswahl nicht leicht

Emilia und Ben waren 2019 die beliebtesten Vornamen für die Neugeborenen in MV. Das geht aus der Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen die Namen Frieda/Frida und Mia und bei den Jungen die Namen Emil und Oskar. 2018 waren noch Emma, Frieda/Frida und Ella sowie Ben, Oskar/Oscar und Carl/Karl an der Spitze.

2019 waren in MV auch die Namen Merle, Greta, Friedrich, Karl und Willi beliebt. Bis Annika und René Teske sich für den Namen Philip entschieden, habe es eine Weile gedauert. „Wir wussten ganz lange nicht, wie wir den Kleinen nennen sollen“, verraten die Wismarer. Geholfen hat letztlich eine Liste, auf der auch der Name Philip stand. Einmal gesehen, war schnell für beide klar: Es kommt kein anderer infrage.

Über die Autorin

Mehr zum Thema:

Von Pauline Rabe