Pilzführungen gehen wieder los: Wismarer hofft auf volle Körbe

Wismar

Die Pilzwanderungen in Wismar gehen wieder los. Schon am Sonnabend will der Wismarer Reinhold Krakow mit Neugierigen durch den Wald gehen und die Körbe füllen. „Es wird Zeit“, sagt er. In der wochenlangen Corona-Zwangspause hat er keine Einnahmen gehabt – die werden aber dringend benötigt, um die Beratungsstelle in der ABC-Straße 21 am Leben zu halten.

Seit 1981 erklärt Reinhold Krakow Sammlern essbare und giftige Pilze. Außerdem hält er Vorträge und wird bei Vergiftungen als Berater hinzugezogen. Und er organisiert die beliebten Wanderungen. Am 13. Juni führt die ins Hohe Holz im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Revier ist den Wismarer Pilzfreunden nicht unbekannt. „Im September vor fast zehn Jahren waren wir schon einmal dort. Es war damals eine der erfolgreichsten Pilzexkursionen überhaupt“, erinnert sich Reinhold Krakow. Die Artenvielfalt sei groß gewesen, es habe Unmengen an Speisepilzen gegeben. „Die Körbe waren einfach zu klein, um die Schätze überhaupt alle mitzubekommen.“

Anzeige

Wanderungen und Kartierungsexkursionen

Nun sei es zwar nicht September, und es habe in den vergangenen Wochen nicht sehr viel geregnet. „Aber es wird trotzdem eine interessante Tour“, versichert der Wismarer. Denn Laub- und Nadelforste würden sich im Hohen Holz abwechseln. Genügend Abstand zueinander könne eingehalten werden. „Wir müssen ja nicht alle dicht beieinander laufen“, sagt er.

Weitere OZ+ Artikel

Meist jeden Sonnabend bietet er eine Wanderung an und manchmal auch Kartierungsexkursionen am Mittwoch. Auch an denen können Gäste teilnehmen. „Dort schreiben wir alles auf, was wir finden“, erklärt Reinhold Krakow. Anschließend würden die gesammelten Informationen in die Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Mykologie eingepflegt. An den kommenden Mittwochen stehen solche Exkursionen an. Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich telefonisch anmelden (038 41 / 22 89 17).

Keine Wanderung bei Gewitter

Treffpunkte für die Wanderung am Sonnabend, den 13. Juni, gibt es zwei: Der erste ist um 8 Uhr auf den unterteilten Parkflächen am ZOB in Wismar, (Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße). Dort können Fahrgemeinschaften gebildet werden. Pilzsammler, die allein zum Revier fahren wollen, können sich gegen 9 Uhr am Waldrand bei Görslow einfinden. Von Rampe kommend durch Görslow fahren und kurz vor dem Ortsausgang links abbiegen. Die Wanderung kann bis in den frühen Nachmittag hinein andauern – wenn kein Gewitter ist. „Bei Unwetter können wir nicht losgehen, das wäre zu gefährlich“, erklärt Reinhold Krakow. Kurzfristige Informationen dazu gibt es auf der Internetseite (http://www.steinpilz-wismar.de/cms/?cat=14).

Die Teilnahme kostet 10 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren bezahlen 2,50 Euro, Mitglieder der Gruppe der Pilzfreunde innerhalb der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar 5 Euro.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder