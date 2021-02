Grevesmühlen

Nachdem Corona dafür gesorgt hatte, dass die Theatersaison 2020 komplett ausfallen musste, plant Peter Venzmer, Intendant des Piraten Open Air in Grevesmühlen, fest für den Start im Juni. Die Premiere findet am 18. Juni statt, bis zum 4. September wird gespielt.

Damit es trotz Corona eine Saison 2021 geben wird, wird das Theater gerade umgebaut. Unter anderem wird die Tribüne auf 3200 Sitzplätze erweitert, damit verdoppelt sich die Kapazität. Hintergrund der Maßnahme ist laut Peter Venzmer, dass auf diese Weise die Zuschauerzahlen nicht reduziert werden müssen, die Abstände aber – sollten sie noch notwendig sein – eingehalten werden können. Zusätzliche Garderoben für die Schauspieler und ein neues Leitsystem für die Zuschauer sollen zusätzliche Sicherheit bringen.

Das sind die Besetzungen für 2021 Ensemble 2021 „Ein Königreich vor dem Wind“ im Überblick: Capt‘n Joshua Flint Benjamin Kernen Voodoo-Priesterin Wakki Bakki Anouschka Renzi Capt‘n Jack Rackham Rocco Stark Bootsmann O’Malley Guido Maria Kober Long John Silver Michael Heuel Israel Hands Dustin Semmelrogge Nim von den Anderen Marc Zabinski Billy Bones Tim Forssman Anne Bonny Lydia Fischer Spike Christopher Aiello Capt’n Henry Mordachai Dawg „Blacky“ Adams Gero Bergmann Mr. Donald Ochsfrogg Jörg Kleinau William Glasspool Ron Kochanski Donna Felicia Monic Thiele Capt‘n Charles Vane Mario Eichendorf Capt‘n Edward England Ray Kupper Bowen Adams Kai Otte Capt‘n C.C. Roberts Melanie Volosciuk Capt‘n Bartholomew Roberts Heiko Spieker Quatermasterin Mary Morales Ulrike Lehmann Quatermaster Toussant Alexander Zacharias

3200 Tribünenplätze gibt es in dieser Saison

Anouschka Renzi Quelle: Archiv

Während die Umbauarbeiten noch laufen, sind die Verträge mit den Darstellern inzwischen unterzeichnet. In dieser Woche gab das Theater die aktuellen Besetzungen bekannt für die 16. Episode mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“. Die Titelfigur des Capt‘n Joshua Flint verkörpert zum zehnten Mal Benjamin Kernen. Gleichzeitig übernimmt er auch in dieser Spielzeit wieder die Regie. In der Rolle des verschlagenen Piraten Captain Jack Rackham erleben die Besucher Rocco Stark auf der Bühne. Nach der Saison 2015 kehrt Anouschka Renzi als mysteriöse Voodoo Priesterin Wakki Bakki nach Grevesmühlen zurück. In seiner siebten Saison wird auch wieder Dustin Semmelrogge in der Crew von Capt´n Flint als Quartermaster Israel Hands sein Unwesen treiben.

Marc Zabinski als Bänker Nim von den Anderen

Auch Flints Piratencrew besteht aus den bewährten Kräften der letzten Jahre. Long John Silver ist im neuen Abenteuer wieder mit von der Partie und wird von Michael Heuel verkörpert. Weiter zur Mannschaft gehören Billy Bones, gespielt von Tim Forssman. Spike wird dargestellt von Christopher Aiello. Neu im Ensemble ist Lydia Fischer, sie übernimmt den Part von Anne Bonny, der Frau an Flints Seite.

Ebenfalls zur Schiffsmannschaft gehört William Glasspool, für diese Rolle kehrt Ron Kochanski zurück zum Piratentheater. Die Tavernenbesitzerin Donna Felicia ist auch in diesem Sommer mit von der Partie. Diese Figur verkörpert die Grevesmühlenerin Monic Thiele. Die Rolle des Bänkers Nim von den Anderen übernimmt erneut Marc Zabinski.

Und darum geht es in diesem Jahr

Die Handlung: In diesem Sommer wimmelt es von Piraten in Cockburn Town auf den Turks- und Caicosinseln. In der Story „Ein Königreich vor dem Wind“ tritt Capt’n Bartholomew Roberts, gespielt von Heiko Spieker, in Erscheinung. An seiner Seite segelt seine Schwester C. C. Roberts, verkörpert von Melanie Volosciuk. Ein weiterer Pirat, Capt’n Edward England, der dem Ruf von Capt’n Flint folgt, erweckt Ray Kupper zum Leben. Diese drei berühmten Piraten-Capt’ns sind dem Ruf des Capt’n Flint gefolgt. Mal sehen, was sie so in Schilde führen.

Capt’n Charles Vane setzt seine Füße in Cockburn Town wieder auf Land. In seiner Paraderolle sehen die Theaterbesucher Mario Eichendorf und als hitziger Capt’n Henry Mordachai Dawg Adams genannt Blacky zieht Gero Bergmann die Besucher wieder in seinem Bann. Einen Neuzugang gibt es auch in der neuen Spielzeit im Schauspielensemble. Als zwielichtiger Bootsmann O’Malley feiert Guido Maria Kober sein Debüt beim Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen. In der Rolle des Mr. Donald Ochsfrogg wird im Piratensommer 2021 Jörg Kleinau zu sehen sein.

Von Michael Prochnow