Grevesmühlen

Grevesmühlens Piraten haben aufgerüstet. Um in der Saison 2021 auch definitiv spielen zu können, tun Intendant Peter Venzmer und seine Crew alles, um sämtliche Auflagen zu erfüllen – wenn sie denn am 18. Juni zum Start der neuen Spielzeit noch notwendig sein sollten. Unter anderem wird die Kapazität der Tribüne erweitert, und zwar auf das Doppelte,

Das Piraten Open Air in Grevesmühlen, so soll die Tribüne nach Fertigstellung aussehen. Quelle: Archiv

nämlich auf 3200 Sitzplätze. Statt wie bisher elf Reihen gibt es künftig 22 Reihen. Bis Anfang Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, denn am 10. Mai beginnen die Proben. Mit dem Umbau wollen die Verantwortlichen auf Nummer sicher gehen, sollten die Zuschauer weiterhin Abstand untereinander halten müssen. Das war dem Theater wie vielen anderen Spielstätten auch zum Verhängnis geworden, sie hätten theoretisch öffnen können. Aber um den Abstand einzuhalten zwischen den Zuschauern hätte nur ein Bruchteil der Gäste auf die Tribüne gedurft. „Das hätte sich nie und nimmer gerechnet“, so Peter Venzmer. Nun aber gibt es genügend Platz. Es werde ausreichend Platz für jeden Gast vorhanden sein und bei jeder Buchung wird automatisch ein zusätzlicher freier Platz mit eingebucht, zusätzlich wird nur jede zweite Reihe besetzt, teilt das Theater mit.

Optimismus am Straßenrand: Das Plakat am Ortseingang von Grevesmühlen. Quelle: Prochnow

Impftermin mit Capt’n Flint und Klaus Störtebeker

Apropos Corona: Damit das Team auch sicher in die Saison starten kann, planen Peter Venzmer und Peter Hick, der Chef der Störtebeker-Festspiele aus Rügen, ihre Mitarbeiter bei einer gemeinsamen Aktion impfen zu lassen. „Wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt, ich hoffe mal, dass das klappt“, so Venzmer.

Der Tribünenumbau ist nur ein Teil der Vorbereitung. „Wir haben künftig 36 Garderoben statt wie bisher 19 für die Schauspieler“, berichtet Peter Venzmer. Auch das eine Maßnahme, um Hygienekonzepte umzusetzen. „Wir leiten auch die Zuschauerströme neu über das Gelände. Damit es nicht zum Stau kommt, gibt es neue Wege und Plätze.“ Die neue Infrastruktur zieht weitere Änderungen nachsich, das gesamte Konzept auf dem Theatergelände wird neu konzipiert. „Wer denkt, dass wir nur ein paar Sitzreihen anschrauben, der irrt gewaltig.“ Das ganze Abwassersystem muss angepasst werden, neue Löschteiche hinter der Bühne gibt es bald und vieles mehr.

Rocco Stark ist wieder mit an Bord

Rocco Stark betreibt unter anderem in Boltenhagen die Boutique Atelier12. Zum ersten Geburtstag des Geschäfts kam auch Roccos Vater Uwe Ochsenknecht. Quelle: Behnk Malte

Auf dem Programm steht für den Sommer die mittlerweile 16. Episode der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint“ mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“. Die Titelfigur des Capt’n Joshua Flint verkörpert zum zehnten Mal Benjamin Kernen. Gleichzeitig übernimmt er auch in dieser Spielzeit wieder die Regie. In diesem Sommer kehren aber auch zwei bekannte Schauspieler zu dem Piraten-Action-Open-Air-Theater zurück. In der Rolle des verschlagenen Piraten Captain Jack Rackham erleben die Besucher in der Saison 2021 Rocco Stark auf der Bühne. Nach ihrem Gastspiel in der Saison 2015 kehrt Anouschka Renzi als mysteriöse Voodoo-Priesterin Wakki Bakki nach Grevesmühlen zurück. In seiner siebten Saison wird auch wieder Dustin Semmelrogge als Quartermaster Israel Hands sein Unwesen treiben. Die Preise für die Tickets bewegen sich zwischen 14 und 34 Euro. Am 4. September findet 2021 die letzte Vorstellung der Saison statt.

Hier gibt es Tickets für 2021 Karten für die neue Saison gibt es über die Tickethotline 038 81 / 75 66 00 oder im Internet über www.piratenopenair.de. Instagram: www.instagram.com/piratenopenairtheater Youtube-Kanal: www.youtube.com/channel/UCWygPgbaRxfbcB6Wh5ku92A

Finanzielle Hilfen aus dem Wirtschaftsministerium

2015 spielte Anouschka Renzi an der Seite von Peter Bond im Stück „Sturm über den Caymans“. Quelle: OZBILD

Dass das Grevesmühlener Theater überhaupt spielen kann, hat es mehreren Faktoren zu verdanken. So konnte Peter Venzmer in den vergangenen Jahren konstante Besucherzahlen registrieren, etwa 60 000 Gäste sahen sich pro Saison das Stück an. Dass die Spielzeit 2020 komplett ins Wasser fiel, war auch wirtschaftlich ein harter Schlag für das Unternehmen, das in der Saison rund 90 Mitarbeiter beschäftigt. Lange Zeit war unklar, ob das Piraten Open Air ebenso wie die Störtebeker Festspiele auf Rügen finanzielle Coronahilfen erhalten würden. Erst die Intervention von Landrätin Kerstin Weiss sorgte dafür, dass das Wirtschaftsministerium in Schwerin sich den beiden größten Theatern im Land annahm. Mit der finanziellen Unterstützung wurde unter anderem die Tribüne umgebaut.

Von Michael Prochnow