Wismar

Zwischen Dankwart- und Papenstraße werden Häuser vor dem Verfall gerettet. Die Investoren der Quarree GbR sanieren die Häuser in der Dankwartstraße 31/31a mit dem hinterliegenden Hofgebäude sowie das Haus in der Papenstraße 2a für Wohnungen und Gewerbe.

Früher Fleischwaren produziert

Das Areal im Block 54 ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Viele Grundstücke befanden sich einst im Besitz der Kaufmannsfamilie Thormann. Seit 1922 war der Komplex Sitz der Mecklenburger Fleischwarenfabrik Ernst Buggisch. Nach dem 2. Weltkrieg ging der Betrieb in den VEB Fleischwirtschaft über, nach der Wende 1989 erfolgte die Gründung der Mecklenburger Fleischwaren GmbH. Am Standort in der Altstadt wurde bis 1991 produziert.

Teilfläche vor Jahren neu bebaut

In den 1990er-Jahren wurden die ehemaligen Produktionsgebäude abgerissen. Die denkmalgeschützten Häuser an der Dankwart- und Papenstraße blieben, so auch das Speichergebäude Papenstraße 2a, ehemals ein Klosterhof der Antoniter aus dem 15. Jahrhundert. Zwischen 2003 und 2006 wurden benachbarte Grundstücke mit Tiefgarage, Altenheim, betreutem Wohnen sowie Wohn- und Geschäftshaus Dankwartstraße 39 und 41 entwickelt.

Die Animation zeigt die beiden Doppelgiebelhäuser in der Dankwartstraße 31/31a nach der Sanierung. Quelle: Ußler + Thieme Architektenbüro

Welterbebeirat für Wismar begrüßt die Pläne

Jetzt ist der große Rest an der Reihe. Die denkmalgeschützten Doppelgiebelhäuser in der Dankwartstraße gelten als bestandsgefährdet. Doch die Rettung naht. Vom Unesco-Welterbebeirat gab es zuletzt viel Zustimmung für die Pläne: „Bauherr und Architekt begeistern die Sachverständigen durch die detaillierte Vorstellung der Planung für die Instandsetzung des Doppelgiebelhauses Dankwartstraße 31/31a mit zugehörigem Hofgebäude. Sowohl die Gestaltung der Fassaden als auch die funktionalen Grundrisslösungen mit großen Wohnungen finden die Zustimmung des Beratungsgremiums.“

Bernd Lüdtke, Immobilienmakler in Wismar, und Wolfgang Scharfschwerdt, Geschäftsführer der Ferienanlage Blaue Wiek in Beckerwitz, hatten 2020 die Objekte von Privat gekauft. Im April sollen die Arbeiten in der Dankwartstraße beginnen. Parallel werden die Pläne für die Papenstraße konkretisiert.

Investor: Das ist kein Hexenwerk

„2023 sollen alle Wohnungen bezugsfertig sein. Das ist kein Hexenwerk“, zählt Bernd Lüdtke die einzelnen Gewerke auf und sagt weiter: „Ich bin guter Dinge, dass die Häuser am Ende super aussehen und wir zufriedene Mieter haben.“ Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt bisher gut geklappt hat.

„Ich bin guter Dinge, dass die Häuser am Ende super aussehen und wir zufriedene Mieter haben.“ Bernd Lüdtke, Dankwart-Papenstraße Quarree GbR Quelle: privat

Rund fünf Millionen Euro werden investiert. Etwa 15 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit entstehen auf rund 2000 Quadratmeter. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Wohnungen bis 160 Quadratmeter. Lüdtke: „Wir merken an der Nachfrage, dass es da so gut wie nichts gibt.“ Für Mietpreise sei es noch zu früh.

Größere Mietwohnungen sollen entstehen

Die Pläne für die Doppelgiebelhäuser in der Dankwartstraße sehen sechs Wohnungen auf insgesamt 624 Quadratmeter und eine Gewerbeeinheit (120 m²) vor.

Im Erdgeschoss sind zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Terrasse geplant, im Obergeschoss zwei Wohnungen mit jeweils fünf Zimmern und Balkon, im Dachgeschoss ebenfalls zwei Wohnungen mit jeweils fünf bis sechs Zimmern, eine Wohnung erhält einen Balkon.

Das Fachwerk soll im gesamten Gebäude erhalten bleiben. Die Fassaden beider Giebelhäuser werden glatt verputzt und im ehemaligen, noch teilweise sichtbaren, hellen Farbton gestrichen. Die Rückfassade bleibt ziegelsichtig. Der Zugang erfolgt von der Straßenseite und vom Hof aus, außerdem ist ein Aufzug vorgesehen.

Hofgebäude mit drei Wohnungen

Im Hofgebäude, ebenfalls mit Aufzug, sollen drei Wohnungen mit jeweils vier bis fünf Zimmern (gesamt 344 m²) entstehen, im Obergeschoss werden zwei Balkone angebracht. Bei der Wohnung im Erdgeschoss handelt es sich um eine Vier-Zimmer-Wohnung mit Terrasse. Zu den drei Schlafzimmern gesellt sich ein großer Wohn- und Essbereich mit offener Küche sowie ein Badezimmer.

Vom Hausflur des Obergeschosses geht es in die beiden weiteren Wohnungen. Bei Wohneinheit zwei handelt es sich um eine Fünf-Zimmer-Wohnung. Küche, Essbereich, Bad und zwei Arbeits-/Gästezimmer befinden sich im unteren Teil, den Wohnbereich sowie zwei weitere Räume, das Badezimmer und den Abstellraum erreicht man über eine wohnungsinterne Treppe, die ins Dachgeschoss führt. Bei der dritten Wohneinheit, eine Vier-Zimmer-Wohnung, gibt es ebenfalls eine interne Treppe zum Dachgeschoss.

Speichergebäude in Papenstraße wird auch saniert

Das Speichergebäude in der Papenstraße wird saniert. Quelle: Heiko Hoffmann

In der Papenstraße 2a sind etwa sechs Wohnungen (insgesamt rund 700 m²) vorgesehen. Hier läuft noch die Planung. Denkbar ist hier auch eine größere Wohnung, die als WG von Studenten genutzt werden könnte.

Die Fläche im Hof gehört einem anderen Eigentümer, einer Fondsgesellschaft, mit der es Gespräche für die Entwicklung gibt. Geplant sind Stellplätze. Es sollen aber auch Grünflächen geschaffen werden.

