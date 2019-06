Dorf Mecklenburg

Die neue Sonderausstellung mit Playmobil-Figuren im Kreisagrarmuseum möchte anregen – zum gemeinsamen Spiel in der Familie, zu Fantasie und zum Geschichten erzählen. „ Fantasie beflügelt jeden“, sagte Museumsdirektor Dr. Björn Berg gestern zur Eröffnung. Dargestellt sind 40 Szenen, dekoriert von Mitarbeiterin Anna Weber. Die Szenen regten Erstklässler an, etwa Evje und Piet Neichel oder Leya und Finlay Wenzel, eine Geschichte aufzuschreiben. Auch Mitarbeiter im Museum und Eric Radtke, der hier seinen Bundesfreiwilligendienst leistet und die Szenen zusammengestellt hat, ließen ihre Fantasie sprießen. Insgesamt 33 Kurzgeschichten können Besucher nachlesen und überlegen, welche Geschichte hinter welcher Szene steckt. Oder sich selbst eine ausdenken. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! „Es ist erstaunlich, was man mit wenig Spielzeug machen kann“, ist der Museumsdirektor von der zweiten Playmobil-Ausstellung angetan. Zur ersten im vergangenen Jahr kamen rund 500 Kinder.

Haike Werfel