Pleiten, Pech und viel für die Lachmuskeln: So lustig war 2019 in und um Wismar

Wismar

Das Jahr ging schon gut los – jedenfalls für die Wismarer Polizei. Die sorgte nämlich während der sonst dramatischen Sturmflut Anfang Januar für einen Lacher, der viele Wismarer und gefühlt das halbe Internet belustigte. Denn während sich kaum ein Autofahrer mehr an den Alten Hafen traute, weil das Hochwasser immer höher stieg, wagten sich die Polizeibeamten noch mutig in die Fluten – auf vier Rädern. Der Mut wurde allerdings nicht belohnt. Das Fahrzeug blieb im Wasser stecken und musste mit Hilfe der Feuerwehr und unter Augen einiger Schaulustiger wieder befreit werden. Das Ergebnis: Aus dem OZ-Video wurde eine kleine Internetsensation.

April, April: Robben begeistern die Presse

Der Aprilscherz, den sich die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt erlaubt hatte, war richtig gelungen. Eine Seehundstaffel für den Rettungseinsatz auf der Ostsee hatten sich die Mitglieder zusammenfantasiert. Die OZ hatte die Idee am 1. April abgedruckt und für viele Lacher gesorgt. Die Auflösung in der darauffolgenden Ausgabe hatten die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wohl überlesen. Denn ein paar Tage später bekam die Freiwillige Feuerwehr einen Anruf aus Frankfurt, man wolle mehr wissen über den kreativen Einsatz von Seehunden bei der Wasserrettung – bis ihn Andreas Vagt, Presseverantwortlicher der Altstadt-Wehr, auf das besondere Datum hinwies. Einen so schönen Aprilscherz, bei dem so viel gelacht wurde, gab es wohl selten.

„Seehund Dirk ist für die Wasserrettung ausgebildet“ – mit dieser Bildunterzeile hat die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt so manchen zum 1. April reingelegt. Quelle: privat

Sexy Löschangriff bei der Feuerwehr

Einen Löschangriff nass haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg im Sommer trainiert – aber so richtig und irgendwie ein bisschen anders im Wettkampf. Für einen Kalender haben sie sich nackig gemacht. Na gut, die Hosenträger haben das Minimum an Kleidung noch zusammengehalten. Für einen Fotokurs der Medienwerkstatt des Filmbüros MV haben sie sich obenrum freigemacht und ablichten lassen.

Mit einem gewissen Augenzwinkern zeigen die Kameraden, was für ein starkes (und lustiges!) Team sie sind. Quelle: Nicole Hollatz

Mit einem Zufallskontakt ist die Idee vom Kopf ins Rollen gekommen: Die Wismarerin Birgit Hame, die seit Jahren im Fotokurs beim Filmbüro mitmacht, hat ihren Mitfotografen die Idee vorgestellt, einen Feuerwehrkalender zu gestalten. Die sind gleich Feuer und Flamme gewesen. Beim ersten Treffen zwischen Feuerwehrleuten und Fotografen sind lachend und staunend die 13 Bildideen ausgedacht und konkretisiert worden. Im Frühjahr 2020 soll der Kalender fertig werden, so dass er fürs Jahr 2021 verkauft werden kann.

Treibjagd mit minimalem Erfolg

Diese Aktion war eine Premiere für Wismar: eine Treibjagd in Stadtnähe hinter der Poeler Straße. Weil sich Anwohner seit Jahren schon über die großen Schäden ärgern, die Wildschweine dort anrichten, fand im November dort zum ersten Mal eine solche Treibjagd statt. Etwa 13 Treiber und 30 Jäger hatten sich zusammengefunden, um das Schwarzwild zu erlegen. Die Wahnsinnsausbeute: ein geschossenes Schwein. Die Anwohner der Poeler Straße können sich nun wieder sicher fühlen. Einen Versuch war es immerhin wert. Vielleicht ergibt sich im kommenden Jahr noch eine weitere Gelegenheit.

Treibjagd am Wismarer Stadtrand im November: Es wurde nur ein Schwein erlegt. Quelle: Kerstin Schröder

Von Michaela Krohn