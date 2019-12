Wismar

Das gab’s noch nie! Am helllichten Tage verschwindet ein Buswartehäuschen. Im Barlachweg, unweit der Wohnhäuser, wurde es abmontiert. Die Fläche, auf der es stand, hebt sich seither hell von den anderen Gehwegsteinen ab. Auch die Löcher, in denen die acht roten Metallstützen des gläsernen Unterstands installiert waren, sind noch deutlich zu erkennen. In einigen stecken sogar noch Reste.

Als Bürgermeister Thomas Beyer von dem Verschwinden erfährt, lässt er zunächst einmal in der Stadt recherchieren, wo das Häuschen abgeblieben sein könnte. Beispielsweise beim Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb. Fehlanzeige. Beim Busunternehmen des Landkreises, das die Haltestelle mit seinen Bussen anfährt. Auch dort weiß man nichts vom Verbleib.

Haltestelle mit rot-weißem Band abgesperrt

Mitte August war es, als Brigitte Fox mit dem Bus von ihren Besorgungen heimkehrt. Die Seniorin wohnt am Friedenshof. Sie steigt an der Haltestelle im Barlachweg aus. Unmittelbar gegenüber befindet sich das Buswartehäuschen für die Gegenrichtung. „Die Haltestelle war mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Schön, dachte ich, jetzt wird endlich die undichte Stelle am Dach repariert“, erzählt sie.

Zwei Männer machen sich an dem Buswartehäuschen zu schaffen. Ein Kleintransporter steht davor. Die Heckklappe ist offen. Das Autokennzeichen kann Brigitte Fox nicht erkennen, wie sie sagt. Sie ahnt nicht, was hier vor sich geht. Am nächsten Tag ist das gläserne Häuschen verschwunden.

„Die acht roten Metallstützen waren abgesägt. Nur noch die Stumpen schauten aus den Löchern im Gehweg raus“, berichtet die Rentnerin. „Wer weiß, wo unser Wartehäuschen jetzt steht“, würde nicht nur sie sich fragen. Böse Zungen behaupten, dass es zum Gewächshaus umfunktioniert worden sein könnte. Eine Anzeige bei der Polizei habe sie allerdings nicht gemacht.

Fahrgäste harren bei Wind und Wetter aus

Seitdem bemüht sich Brigitte Fox in der Stadtverwaltung um Ersatz. „Wir stehen bei Wind und Wetter ungeschützt an der Haltestelle und warten auf den Bus“, beklagt sie die Situation. Ältere Fahrgäste wie sie vermissen zudem die Sitzgelegenheit in dem Buswartehaus. Ausweichen auf die Haltestelle gegenüber können sie nicht. Dort gibt es keinen Unterstand.

Die nächsten überdachten Haltestellen befinden sich in der Friedrich-Wolf-Straße beziehungsweise in der Störtebekerstraße. Hunderte Meter weit weg. Für Brigitte Fox, die mithilfe eines Gehstocks unterwegs ist, und alle anderen Fahrgäste keine Alternative.

Neuer Unterstand bis Jahresende?

Die Rentnerin wendet sich an den Bürgermeister, dass das Buswartehäuschen verschwunden ist und bittet um ein neues. Die Stadt hat einen Vertrag mit der bundesweit tätigen Firma Ströer. Sie stellt die Buswartehäuschen auf. „Der Bürgermeister hat mir geschrieben, dass bis zum Jahresende auch im Barlachweg wieder eins stehen soll“, berichtet Brigitte Fox.

Für Wismar ist die Schweriner Niederlassung des in Köln ansässigen Unternehmens zuständig. Auch dort war man überrascht, dass ein Buswartehaus einfach so verschwindet. „Das habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt“, sagt eine Mitarbeiterin. Die Fahrgäste müssen sich allerdings über den Jahreswechsel hinaus gedulden, bis sie sich wieder an der Bushaltestelle unterstellen können. „In der zweiten Kalenderwoche wird ein neues Wartehaus aufgebaut“, teilt Andrea Breyther in Köln auf OZ-Anfrage mit.

Von Haike Werfel