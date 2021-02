Wismar

„Happy Eisprung“ – so heißt der Podcast von Andrea Tasler und Sunny Riedel, der sich rund um das Thema Schwangerschaft dreht. Die beiden Wismarerinnen veröffentlichen seit ein paar Wochen regelmäßig neue Folgen und gewinnen immer mehr Zuhörer. Das Prinzip ihres Podcasts ist simpel: Schwangere fragt, Hebamme antwortet.

Viele schwangere Frauen hätten viele Fragen, für die sie ihre Hebamme aber nicht gleich anrufen würden – weil sie in ihren Augen zu banal oder manchmal auch zu intim scheinen. Und so gehen die beiden Wismarerinnen in ihren Gesprächen die verschiedensten Themen an: Darf ich Sex während der Schwangerschaft haben? Darf ich noch Lakritz essen? Welche Fehler können dazu führen, dass der Geburtstermin falsch berechnet wird? Welche Vorsorgeuntersuchungen gibt es und sind sie für jede Frau sinnvoll?

Anzeige

„Die Chemie zwischen uns stimmt einfach“

Dabei gehen Sunny Riedel und Andrea Tasler die Themen locker, charmant, vertraut und vor allem wertfrei und ergebnisoffen an. Dass sie sich gut verstehen und einen guten Draht zueinander haben, ist gleich in den ersten Folgen zu hören. In denen geht es unter anderem darum, wie sich die ersten Wochen einer Schwangerschaft anfühlen, was genau im Körper passiert – seit dem Eisprung und was genau es mit dem Mutterpass auf sich hat.

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen vor etwa drei Jahren, als Sunny Riedel zum ersten mal schwanger war. Als die 36-Jährige zu Beginn ihrer jetzigen Schwangerschaft Andrea Tasler wieder begegnete, erkannte die erfahrene Hebamme sofort, das zweite Kind ist unterwegs. „Die Chemie zwischen uns stimmt einfach. Ich hatte bei Andrea nie das Gefühl, dass ich eine Frage nicht stellen darf“, berichtet Sunny Riedel rückblickend. Und genau die Chemie gab dann auch den Ausschlag für den Podcast.

Hebamme: Nicht Frau bekommt ihre Traumgeburt

Andrea Tasler erzählt, was sie dazu bewogen hat: „Ich möchte noch mal etwas anderes machen, als in meinem normalen Hebammenalltag. Der Podcast ist für mich einfach ein schönes Hobby.“ Die 48-Jährige habe schon viele andere Podcasts gehört, sich dann aber auch mal aufgeregt, denn „nicht jede Frau, die eine schöne Geburt hatte, kann anderen auf den Weg zur ‚Traumgeburt‘ führen.“ Und auch Sunny Riedel erzählt: „Ich habe selbst oft Podcasts gehört und dachte mir, die Fragen, die ich habe, die haben auch andere.“ Einen Podcast wie ihren hatte sie zudem noch nicht gefunden und schon war die Idee geboren.

Angefangen hatte dann alles im November. Da haben die beiden Frauen die ersten Folgen ihres Podcasts noch in der Hebammenpraxis von Andrea Tasler aufgenommen – mit einer einfachen Smartphone-App und einem Ansteckmikro. Inzwischen gehen sie dafür einmal in der Woche in ein professionelles Tonstudio und lassen die Folgen auch professionell schneiden. Die Fangemeinde wächst, mehr als 350 Podcast-Hörer haben ihren Kanal inzwischen abonniert.

„Mama, du hast mir gar nicht erzählt, dass du einen Podcast machst“

Zu speziellen Themen laden sie sich auch Gäste ein, zum Beispiel als es um das Elterngeld ging. Eine „Schalte“ nach Fuerteventura gab es, als es um das umstrittene Thema Alleingeburt ging. Und auch Sunny Riedels Mann tritt in einer Folge auf. „Da drehen wir den Spieß um und ich stelle mal die Fragen“, sagt Hebamme Andrea Tasler.

Reinhören in den Podcast:

Freunde und Familie zeigen sich bislang begeistert. „Eine meiner Töchter kam an und sagte, Mama, du hast mir gar nicht erzählt, dass du einen Podcast machst. Meine Freundinnen haben mir das gesagt“, berichtet Andrea Tasler lachend. Letztendlich wurde Mamas Podcast aber mit dem Prädikat „cool“ bewertet. Auch von schwangeren Frauen bekämen sie positive Rückmeldungen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geld verdienen wollen sie mit ihrem Podcast übrigens nicht, sie verzichten auf Werbung während der einzelnen Folgen, die sie zudem gewollt kurz und knapp halten. Die meisten sind etwa 20 bis 30 Minuten lang. „Für uns ist das ein Hobby“, sagt Sunny Riedel. Zu hören sind sie bei den Anbietern Spotify und iTunes. Die „Geburtsstunde“ des Podcasts war am Silvestertag. Nun erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge.

Von Michaela Krohn