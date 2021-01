Kirchdorf

Die Arztpraxen von Regina Aepinus-Weyer in Kirchdorf auf der Insel Poel sowie eine in Gadebusch sind die Nummer neun und zehn im Landkreis Nordwestmecklenburg im Kampf gegen das Coronavirus. Zunächst waren acht Praxen ausgewählt worden, die die beiden Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen unterstützen. In dieser Woche sind die beiden Hausarztpraxen hinzugekommen.

Im ersten Anlauf nicht dabei

Anfang der Woche sah es noch nicht danach aus. So informierte die Poeler Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) auf der Sitzung der Gemeindevertreter am Montag, dass sich auch die Poeler Hausarztpraxis von Regina Aepinus-Weyer und Verena Jacoby bereit erklärt hat, diese Impfungen durchzuführen. „Leider wurde diese Bereitschaft vom Landkreis ohne erkennbaren und vernünftigen Grund nicht berücksichtigt“, so die Bürgermeisterin. Ihre Anfragen zu den Hintergründen seien unbeantwortet geblieben.

Auf eine OZ-Anfrage am Dienstag beim Landkreis hieß es zunächst: „Es war schwer genug, beim Land erst einmal die acht Praxen durchzubekommen. Die müssen jetzt ins Laufen kommen. Wenn das Netzwerk dann steht und wenn die Impfdosen in größerer Zahl zur Verfügung stehen, kann man auch darüber nachdenken, dieses Netzwerk zu erweitern.“

Poeler wollen das

Stunden später stand fest: Das Netzwerk wird erweitert. Regina Aepinus-Weyer hat ihre Arztpraxis seit 2008 im Kaltenhöfer Weg 1 A. Sie hatte von Anfang an ihre Bereitschaft erklärt, beim Impfen zu unterstützen. „Unsere Patienten haben diesen Wunsch geäußert. Sie waren total enttäuscht, als ich gesagt habe, dass es hier nicht möglich ist“, sagt die Ärztin, die aber nicht locker gelassen hat. Jetzt meint Regina Aepinus-Weyer: „Ich freue mich, dass sich das für die Poeler Einwohner doch noch so positiv entwickelt hat.“

In frühestens drei Wochen könne ihre Praxis mit den Schutzimpfungen beginnen. Der Impftag werde dann dienstags sein. Mit dem Allgemeinmediziner Dr. Fabian Holbe aus Neuburg, von dem die Eigeninitiative zum Impfen im ländlichen Raum ausgegangen ist, stehe sie in Kontakt.

Nur über Einladung des Landes

Doch auch für die Poeler gilt: Nur wer eine offizielle Impfeinladung vom Land bekommt, kann über die Hotline einen Termin für die Arztpraxis vereinbaren. Derzeit gibt es noch Probleme mit dem elektronischen Terminsystem beim Land. Außerdem bleibt der bange Blick, ob ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Hier sind die Hersteller in der Pflicht, das Verteilen läuft über Bund und Länder.

Der Landkreis dämpft daher aktuell zu hohe Erwartungen und spricht von Testimpfungen in den Hausarztpraxen. Regina Aepinus-Weyer wird in den letzten Wochen häufig um ihren Rat zu Coronaschutzmaßnahmen und zum Impfen gefragt. Ihre Meinung: „Es ist richtig, dass die älteren Menschen, ob zu Hause oder in den Heimen, und die chronischen Kranken jetzt zuerst geschützt werden.“

Bürgermeisterin erfreut

Bürgermeisterin Gabriele Richter ist ob der neuen Entwicklung happy. „Das freut mich total. Unsere Senioren müssen nicht in den Bus steigen und beim ZOB in Wismar in den Stadtbus umsteigen, um zum Impfzentrum am Friedenshof zu kommen. Dann noch anstellen und warten. Wer nicht mobil ist, für den ist das ein Kraftakt.“ Auch der Weg nach Neuburg wäre beschwerlich. Es stimme sie froh, dass sich das Dranbleiben gelohnt habe.

Diese Hausarztpraxen impfen mit In Nordwestmecklenburg unterstützen zehn Arztpraxen die Impfungen gegen das Corona-Virus: Praxis Holbe & Müller in Neuburg Praxis Bremer in Bobitz Praxis Lemke in Neukloster Praxis Aepinus-Weyer in Kirchdorf Praxis Ganssauge & Dagge in Lübstorf Praxis Forbrig in Kalkhorst Praxis Holzapfel & Tafazzoli in Carlow Praxis Lemke in Lützow Praxis Sommerfeld in Schönberg Praxis in Gadebusch (den Namen wollte der Landkreis am Donnerstag nicht nennen)

Die Bürgermeisterin bedauert, dass trotz des Impfstarts und des erweiterten Lockdowns die Infektionszahlen in MV noch hoch sind und nicht wie gewünscht sinken. Das Ordnungsamt der Gemeinde führe weiterhin Kontrollen durch. Gabriele Richter: „Die meisten Verstöße sind dabei im Bereich der unerlaubten Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen, zum Beispiel von Personen, die tagestouristisch aus anderen Bundesländern an die Ostseeküste reisen.“

Insel touristisch im Winterschlaf

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des aktuellen Lockdowns seien derzeit noch nicht absehbar. Das Beherbergungsverbot und die Kontaktbeschränkungen legen das touristische Leben auch auf der Insel lahm. Seit November habe die Kurverwaltung fast keine Erlöse aus der Kurabgabe und den Parkplätzen.

„Auch wenn der Lockdown bereits länger andauert, bitten wir weiterhin darum, durch Verantwortungsbewusstsein und Einhaltung der Schutzmaßnahmen dazu beizutragen, die Infektionszahlen für unsere Insel und den Landkreis gering zu halten. Ferner bitten wir alle Besitzer von Ferienhäusern und Zweitwohnungen, diese nur in besonders dringenden Fällen aufzusuchen und von vermeidbaren Reisen abzusehen“, so die Bürgermeisterin. Sie hofft, mit Beginn der Osterferien in der letzten Märzwoche wieder Urlauber auf der Insel begrüßen zu können.

Von Heiko Hoffmann