Kirchdorf

Das Haus des Gastes auf der Insel Poel wird tatsächlich gebaut. Am Freitag war der erste Spatenstich in Kirchdorf. Bei bester Laune und Sonnenschein schwang die Hoffnung mit, dass der Bau besser flutscht als das Vorspiel.

Der Neubau soll Ende Juli 2021 fertig sein. Das Haus mit ausgebautem Dachgeschoss in der Wismarschen Straße richtet sich mit seinen Angeboten sowohl an Touristen als auch an Einheimische.

Anzeige

Neben dem Empfangsbereich und einer Internetlounge wird es Mitarbeiterbüros, eine Bibliothek über zwei Etagen, einen großen Veranstaltungsraum für jedermann und einen kleinen Saal geben. 766 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Bürgermeisterin Gabriele Richter hofft auf ein „ Haus der Begegnung und Kommunikation“.

Weitere OZ+ Artikel

Haus erinnert an Vorgängerbau

Die Kubatur des Gebäudes ist an die ursprüngliche Architektur von 1836 angelehnt. Damals entstand an gleicher Stelle die Poeler Schule. Später diente das Haus als Essenraum für Schulkinder. Viele Jahre saß dort auch die Kurverwaltung. 2012 krachten im Obergeschoss Dachbalken ein. Menschen wurden nicht verletzt. Das Haus war aber nur noch eingeschränkt nutzbar. Das war die Initialzündung für ein Haus des Gastes.

Bildergalerie vom Baustart am Haus des Gastes auf Poel

Zur Galerie Das Haus des Gastes: Vorgängerbau, 1. Spatenstich und Blick in die Zukunft

Im Oktober soll die Bodenplatte gegossen sein, Ende des Jahres Richtfest gefeiert werden. Die Baukosten für das barrierefreie Haus belaufen sich auf drei Millionen Euro. Davon werden 83 Prozent vom Land gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde beziehungsweise des Kurbetriebes beträgt 494 000 Euro.

Viel Behördenbürokratie

Gabriele Richter: „Wir setzen heute ein sichtbares Zeichen für das Haus des Gastes. Seit 2012 arbeitet die Gemeinde an der Umsetzung dieses Projektes.“ Die Verfahrenswege mit und zwischen den einzelnen Behörden seien „viel bürokratischer gewesen als gedacht“. Die Bürgermeisterin spricht daher von einem langen und steinigen Weg. „Es waren manchmal auch riesige Brocken, manchmal sogar ganze Felsblöcke, die uns den Weg markierten. Dennoch haben wir am Vorhaben festgehalten und mit einer großen Portion Mut und Optimismus dieses Projekt weiterverfolgt“, so Gabriele Richter.

Kurdirektor Markus Frick und Bürgermeisterin Gabriele Richter stoßen auf gutes Gelingen für das Haus des Gastes an. Auf dem Bauschild ist zu sehen, wie das Haus aussehen soll. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Tourismus hat für die Insel eine immer größere Bedeutung als Wirtschaftsfaktor. Das zeigen die Tagesgäste und über 650 000 Übernachtungen im Jahr. Mit dem Haus des Gastes wolle man, so die Bürgermeisterin, „den Poelern, Gästen der Insel und der ganzen Region zeigen, dass hier eine gemauerte Visitenkarte entsteht“.

Neubau statt Sanierung

Ursprünglich war eine Sanierung des Gebäudes in der Wismarschen Straße vorgesehen. Mit den steigenden Kosten wurde aus der Sanierung ein Neubau. Das 1836 erbaute Haus wurde daher abgerissen. Die Kurverwaltung ist seit 2018 übergangsweise im Gemeindezentrum untergebracht.

Ein dicker Brocken war die Phase der Auftragsvergabe. Letztlich folgte das Landesförderinstitut dem Vorschlag der Gemeinde, die durchgeführten Ausschreibungen aufzuheben, da sich diese nicht wirtschaftlich darstellen ließen, so die Bürgermeisterin. Daraufhin wurde ein Generalunternehmer gesucht und mit der Firma Wocon aus Sievershagen bei Rostock gefunden.

Der Baubeginn sollte in diesem Jahr eigentlich am 1. Mai sein. Doch im Frühjahr stellte sich heraus, dass der Boden als Baugrund ungeeignet ist und durchschnittlich zwei Meter tief ausgetauscht und ersetzt werden muss. Das verzögerte und verteuerte das Vorhaben abermals. Hoffentlich zum letzten Mal.

Kosten sind gestiegen

Die Kosten für das neue Aushängeschild sind in all den Jahren gestiegen. Lange Zeit war von 1,6 Millionen Euro die Rede, später waren es 2,3 Millionen Euro. Jetzt sind es drei Millionen Euro. Ohne die Fördermittel wäre das Vorhaben für die Insel nicht zu machen.

Daher dankte die Bürgermeisterin den Fördermittelgebern sowie den Mitarbeitern der Gemeinde und Kurverwaltung und den Mitgliedern der Gemeindevertretung für die Unterstützung. Eingeladen waren zum ersten Spatenstich auch Wolfgang und Bianca-Maria Schumann als unmittelbare Nachbarn.

Von Heiko Hoffmann