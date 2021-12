Kirchdorf

Gastronomen haben zurzeit nicht viel zu lachen. Wegen der 2G-plus-Regelung werden Weihnachtsfeiern abgesagt und die Gäste bleiben aus – auch im Poeler Gasthaus „Zur Insel“. Trotzdem ist Chefin Sandra Mirow noch nicht das Lachen vergangen. Das liegt an den vielen Insulanern, die sie in der schweren Zeit „ganz toll unterstützen“. Der Zusammenhalt sei großartig. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas noch gibt“, sagt sie dankbar.

Öffnungszeiten wurden stark reduziert

Die 39-Jährige ist gelernte Köchin und kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen, auch wenn die Corona-Pandemie ihrem Betrieb in den vergangenen zwei Jahren sehr zu schaffen gemacht hat. Erst 2019 hat sie das Familiengeschäft in Kirchdorf von ihren Eltern übernommen, schon ein Jahr später kam der erste Lockdown. Mittlerweile bietet Sandra Mirow zum dritten Mal einen Lieferservice an, um sich finanziell über Wasser zu halten. Denn 2G plus sei wie ein weiterer Lockdown – nur dass es diesmal keine Corona-Hilfen vom Land gebe. „Zusätzlich noch einen Test machen zu müssen, obwohl man geimpft oder genesen ist, das nehmen die meisten Menschen nicht auf sich, um essen zu gehen“, erzählt sie. Deshalb hat die Unternehmerin die Öffnungszeiten ihres Gasthauses stark reduziert. Abends werden ihre Gerichte nur noch bei vorheriger Reservierung ab zehn Personen aufgetischt. Ansonsten konzentriert sich Sandra Mirow mit ihrem Team auf das Mittagsgeschäft. Das wird nun zu den Kunden hingefahren. Die lassen sich im Moment sehr gerne Entenbraten mit Rotkohl und Knödel schmecken – und das nicht nur auf der Insel, sondern auch in Strömkendorf und Redentin. Bis dorthin wird ausgeliefert. „Die Tour wird vorher genau durchgeplant, damit wir nicht so viele Benzinkosten haben und alle Kunden rechtzeitig ihr Essen bekommen.“ Dabei geht es auch mal bis hoch in den fünften Stock. „Da kann ich mir das Fitnessstudio sparen“, lacht die Poelerin.

Bis 11.30 Uhr müssen Bestellungen da sein

Immer bis 11.30 Uhr müssen die Bestellungen eingehen (https://www.gasthauszurinsel.de oder Tel. 038425 / 42615). Und das Telefon klingelt. Täglich werden 30 bis 40 Gerichte bis 14 Uhr ausgeliefert. Die Speisekarte ist wegen der Kosten übersichtlich, ein Gericht gibt es pro Tag plus den Entenbraten. „Vor und nach der Weihnachtszeit sind Fisch und Schnitzel der Renner“, erzählt Sandra Mirow. Die Geschichte ihres Familiengasthauses geht bis ins Jahr 1895 zurück. Auch sie habe nie etwas anderes machen wollen. „Schon als Kind habe ich Kartoffeln gepellt und Bier gezapft“, erzählt sie. Getrunken habe sie den Alkohol natürlich nicht, lacht die Gastronomin. Sie freut sich, dass sie immer auf die Unterstützung ihrer Familie und Freunde zählen könne und dass die Insulaner so fleißig bei ihr bestellen. „Das ist großartig und hilft mir wirklich sehr.“ Sandra Mirow möchte sich weiterhin durchschlagen, auch um ihren fünf Mitarbeitern eine Zukunft bieten zu können. Deshalb ist ein Raum fürs Testen freigeräumt und eine Beschäftigte geschult worden. So können die vorgeschriebenen Corona-Tests vor Ort durchgeführt werden und die Kunden müssten nicht lange bei Testzentren anstehen.

Kindheitstraum hat sich erfüllt

Mit ihrem eigenen Restaurant sei ein Kindheitstraum wahr geworden. Dass sie an ihrem 40. Geburtstag am 25. Dezember arbeiten muss, stört Sandra Mirow nicht. „Es ist mein Traumberuf und ich kenne es nicht anders.“ In ihrer wenigen Freizeit fährt sie mit anderen Poelern Drachenboot. „Einmal in der Woche schaffe ich es zum Training, das extra für mich auf den Sonntagvormittag gelegt wurde“, erzählt sie. Außerdem singt Sandra Mirow gerne. Mit der Band „Ostseebanditen“ tritt sie regelmäßig auf der Insel auf – zuletzt an zwei Adventssonntagen. Oft sammeln die Musiker dabei Geld für Vereine auf der Insel. Wegen der Corona-Regeln haben sie das diesmal nicht tun können, sondern haben in kleinerem Kreis unter Balkonen und Terrassen gespielt. „Zum Dank haben wir Lebkuchen und Lakritzschnaps bekommen.“

Starke Umsatzverluste Die aktuelle Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), an der sich 4.800 Unternehmer in ganz Deutschland beteiligt haben, belegt die katastrophalen Umsatzverluste durch 2G und 2G Plus. „Kurz vor Weihnachten spitzt sich die Lage der Branche durch die Einführung der verschärften Zugangsregeln erneut dramatisch zu“, erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick. „Mit 2G ist der Umsatz in unseren Restaurants und Hotels bereits um mehr als die Hälfte eingebrochen. Noch höhere Einbußen melden Betriebe in Ländern, in denen 2G Plus gilt.“ Viele Betriebe könnten nicht mehr rentabel arbeiten. Von der Politik fordert Zöllick Planungssicherheit und ausreichende Hilfen. „Um das Überleben der in Not geratenen Betriebe zu sichern, braucht es einen angemessenen Schadensausgleich für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und Mitarbeiterzahl.“

Von Kerstin Schröder