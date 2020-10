Beide historischen Karten haben die Ehrenamtler vom Archivverein als Plakate in der Größe A 2 reproduziert. Mit den Erlösen werden die historischen Bestände im Stadtarchiv weiterhin gesichert und bei Bedarf restauriert.

Beim Wismarer Martinsmarkt vom 23. bis 25. Oktober in der Markthalle werden sie die Plakate und einige andere Plakatmotive anbieten, dazu die Wismarbücher aus dem Verein.

Auch das neuste Buch mit den starken Bildern aus der Wismarer Wendezeit von Siegfried Wittenburg gibt es dann dort. Die Ausstellung mit den Bildern im Sommer in St. Georgen lockte viele Besucher, der dazugehörige Bildband ist inzwischen in der zweiten Auflage erschienen.

Am Freitag, den 23. Oktober, öffnet der Markt von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Zahlreiche Kunsthandwerker locken mit ersten Ideen für die Herbst-, Advents- und Weihnachtszeit. Der Eintritt ist frei.