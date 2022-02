Poel: Graffiti-Sprayer verunstalten Restaurant in Timmendorf

Timmendorf

Ein Restaurant auf der Insel Poel ist mit illegalen Graffiti verunstaltet worden. Die Täter konnten geschnappt werden – dank eines Hinweises. Der erreichte die Wismarer Polizei in den frühen Morgenstunden des 19. Februars. Sie wurde darüber informiert, dass sich im Bereich des Hafens in Timmendorf auf der Insel Poel vier Personen an der Restaurantfassade zu schaffen machen würden. Neben dem Schriftzug „Woser“, der über eine Länge von etwa fünf Metern aufgebracht wurde, hatten die Täter weitere kleinere Schmierereien in der Größe von etwa 50 mal 30 Zentimetern auf mehreren Gebäudeseiten der Gaststätte hinterlassen. Der dadurch verursachte Schaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich.

Zeuge hat Täter beschrieben

Als die Polizei die Anzeige aufnahm, fiel in der Nähe des Tatortes ein Auto auf. Das tauchte kurze Zeit später im Wismar Philosophenweg auf und wurde kontrolliert. Darin saßen vier Männer, auf die die Beschreibung eines Zeugen in Timmendorf zutraf. Im Fahrzeug wurden neben Farbspuren an der Kleidung auch mehrere Spraydosen gefunden und sichergestellt. Gegen die Männer im Alter von 22 bis 29 Jahren wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Schäden in Höhe von rund 200 Millionen Euro entstehen jährlich bundesweit durch illegale Graffiti. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Städtetags. Wie die Polizei mitteilt, sind illegale Graffiti Sachbeschädigungen. Den Verursachern droht eine Geldstrafe. Außerdem machen sie sich schadenersatzpflichtig. Die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Haben mehrere Täter einen Schaden gemeinschaftlich verursacht, haftet jeder von ihnen für den gesamten Schaden; dies gilt auch für Anstifter und Gehilfen.

Von OZ