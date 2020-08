Schwarzer Busch

Große Aufregung auf der Insel Poel: Im Eingangsbereich der Ostseeklinik am Schwarzen Busch war eine junge Schwalbe aus dem Nest gefallen – fünf Meter tief auf den Boden. Verletzt wurde es dabei nicht. Doch trotz der unermüdlichen Versuche der Vogeleltern, ihr Kleines zum Fliegen zu animieren, kam es nicht mehr allein zurück ins Nest. Es war für das Junge einfach zu hoch.

Retterin Sarah Plau zeigt ihrer Tochter Lilia die kleine Schwalbe. Quelle: Monika Berger

Selbstgebasteltes Rettungswerkszeug

Muttis und Kinder, die sich in der Klinik erholen, wollten unbedingt helfen und eine Leiter organisieren, um die Schwalbe wieder in ihr sicheres Zuhause zu bringen. Doch alle Versuche scheiterten. Ein Mann habe sogar gesagt: „Der stirbt sowieso!“, berichtet Monika Berger aus Kolkwitz, die den Vorfall beobachtet hat und gemeinsam mit anderen Kurgästen eine waghalsige, aber süße Rettungsaktion startete:

Sarah Plau aus Karlsruhe kletterte mit Unterstützung anderer Frauen auf die Lehne einer Bank. In der Hand hielt sie einen Sonnenschirm, an dessen Ende ein Stock befestigt war. Auf dem saß der kleine Vogel. So wurde er von Sarah Plau sicher zurück ins Nest bugsiert. Die Frauen riefen dabei immer wieder: „Was süß!“ Sehr zur Freude ihrer Tochter Lilia, die mächtig stolz auf ihre Mama ist. Denn so hat sie das Leben des kleinen Ausreißers gerettet.

Am Klinik-Eingang befindet sich das Nest – Monika Berger zeigt, wie hoch es ist. Quelle: privat

„Viele Patientinnen haben mitgekämpft und mitgelitten“, berichtet Monika Berger. Im Verhalten zu kleinen, hilflosen Kreaturen zeige sich ihrer Ansicht nach wahre Menschlichkeit. „Danke, dass es das noch gibt!“, betont sie. Die Schwalben-Rettungsaktion sei ihr schönstes Sommererlebnis gewesen.

Schwalben sind nicht so beliebt, weil sie einigen Dreck machen. Vor allem Mehlschwalbennester werden deshalb oft von den Fassaden abgeschlagen. Weil sie immer weniger Platz zum Großziehen ihrer Jungen finden, ist der Bestand von Rauch- und Mehlschwalben gefährdet. Schwalbennester stehen deshalb unter Naturschutzgesetz und dürfen auch nach Abreise der Vögel im Oktober nicht entfernt oder zerstört werden. Auch bei Baumaßnahmen darf man das nur mit einer Genehmigung der Naturschutzbehörde tun. Und dann wird meist Ersatz in Form von Kunstnestern gefordert.

Das Rettungswerkzeug - ein Sonnenschirm, auf dessen Ende ein Stock befestigt ist. Auf dem sitzt die kleine Schwalbe. Quelle: privat

Von Kerstin Schröder