Poel

Die Gitarre hat Axl Makana immer dabei, wenn er im Timmendorfer Hafen unterwegs ist, und seit Neuestem auch einen Hut. Der Künstler hat auf der Insel Poel ein neues Musikprojekt gestartet, ein Lieder-Orakel: Die Zuhörer können aus dem Hut einen Zettel ziehen – mit dem Titel eines von vielen selbst komponierten Liedern. Wie der Song zu dem Menschen, der ihn gezogen hat, passen könnten, das deutet der Sänger und dann singt er natürlich. „Das Angebot kommt gut bei den Leuten an, viele machen mit“, freut sich Axl Makana. Bis Ende September möchte er das Soloprojekt fortführen.

Auf größeren Bühnen

Normalerweise steht der Künstler mit seiner Folkpunkband Mutabor auf größeren Bühnen. Viele Tourneen haben die Musiker zusammen gemacht und zahlreiche Ecken Europas bereist. Aufgewachsen ist der Künstler in Wismar. Die Zeit hat ihn sehr geprägt, erklärt der Sänger und Gitarrist. „Als Kind war ich Mitglied im Segelverein, deshalb fühle ich mich dem Meer sehr verbunden.“ Die Leidenschaft fürs Maritime spiegelt sich in vielen Kompositionen wider. „Kapitän“ ist eines seiner Lieblingslieder. „Es drückt die Glücksgefühle aus, die ich habe, wenn ich den Strand entlanggehe.“

Bereits während des Abiturs hat Axel Steinhagen, wie er richtig heißt, die Musik für sich entdeckt. Als Mitglied der Studentenband Bürgerwehr tritt er damals auf Studentenpartys und in Clubs auf. 1991 zieht er mit dem Gitarristen der Band, Tilmann Walter, für ein Ethnologie-Studium nach Berlin – und um dort weiter Musik zu machen. Die beiden gründen die Band Mutabor und holen sich Violinistin Helen Bauerfeind und Flötistin Anita Ratai dazu. Zwei Jahre später stößt noch jemand zur Band: Schlagzeuger Markus Gerhards.

Viele Umbesetzungen

Trotz zahlreichen Umbesetzungen, Höhen und Tiefen existiert die Band bis heute. Zurzeit besteht Mutabor aus Axel Steinhagen und fünf weiteren Musikern. Die Hälfte kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. „Liveauftritte sind die Stärke unserer Gruppe“, sagt der Künstler. Die Corona-Pandemie habe sie deshalb besonders hart getroffen. Die geplante Tour 2020 musste abgesagt werden, Gagen gab es auch nicht.

Aktuell arbeitet die Band am Feinschliff ihrer neuen CD „Rebel“ mit 13 Songs. Thematisiert wird im Titelsong der Klimawandel. „Es ist ein Dankeschön an alle, die sich für die Erhaltung unseres Planeten einsetzen“, betont Axel Steinhagen. Ab März 2022 soll es dazu noch eine Tour geben. Hamburg, Rostock, Leipzig, Halle, Berlin und viele andere Städte stehen auf dem Konzertplan.

Zu Hause auf Poel

Mittlerweile lebt der Musiker wieder in Mecklenburg – mit Lebensgefährtin Kathleen Hoffmann und ihrem gemeinsamen Sohn ist er ins ehemalige Haus seiner Mutter auf der Insel Poel gezogen. Dort schlägt sein Herz nicht nur für die Familie und die Musik, sondern auch weiterhin für Äthiopien. Bereits 2008 hat er den Verein Viva Humanidad gegründet, der sich zum Ziel setzt, die Lern- und Lehrbedingungen in Äthiopien zu verbessern. Gleichzeitig werden Schulpartnerschaften mit deutschen Schulen organisiert, um den Austausch zu fördern.

Auch eine Schule hat der Verein im afrikanischen Land gebaut, die zweite befindet sich im Bau. Die Verbundenheit zu Äthiopien spiegelt sich auch in seinem Pseudonym Axl Makana wieder. Das Wort „Makana“ beschreibt ein Hochgefühl, dass man nur zusammen in einer Gemeinschaft erlebt. „Mir war es wichtig, den Makana-Gedanken im Namen zu haben“, betont der Musiker. Der Bandname „Mutabor“ hingegen habe keinen Bezug zu Äthiopien. „Mutabor“ leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet so viel wie „Ich werde verwandelt werden“.

Außer am kommenden Wochenende, wo der Auftritt am Sonntag stattfindet, ist Axl Makana immer samstags von 18 bis 21 Uhr mit seinem Lieder-Orakel im Timmendorfer Hafen zu erleben. Wer den Künstler und die Band anderweitig unterstützen will, kann dies durch Vorbestellen der CD „Rebel“ oder mit dem Kauf von Merchandising auf der Homepage tun.

Von Ellen Kopischke