„Es tut mir in der Seele weh“, sagt Stefanie Schneider-Hadler. Schweren Herzens habe sie das Poeler Piratenland vor Kurzem schließen müssen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die Unternehmerin und ihren beliebten Indoor-Spielplatz hart getroffen. Hinzu kam: „Es war schwierig Personal zu finden“, sagt sie. Regelmäßig an den Wochenenden arbeiten zu müssen, sei nicht besonders attraktiv.

2008 hat Stefanie Schneider-Hadler die Anlage eröffnet. Die hat die Hamburgerin gebaut, damit Touristen, die auf die Insel Poel kommen, auch einen wetterunabhängigen Spielplatz für ihre Kinder haben. Gerechnet hatte sie mit jährlich 5000 Besuchern. Zuletzt sind es aber zwischen 3000 und 4000 Gäste gewesen. Auch die anfängliche Kooperation mit der benachbarten Eltern-Kind-Klinik ist nach einiger Zeit ausgelaufen.

Neue Nutzer

Dennoch wollte sie investieren und die Anlage renovieren – doch die Corona-Pandemie hat diese Pläne jäh gestoppt. „Ich hätte gerne weitergemacht, aber ohne Besucher und Personal war das einfach unmöglich“, betont sie. Die Entscheidung, das Piratenland für immer zu schließen, sei für sie sehr hart gewesen. Viel Liebe habe sie in den Holzbau mit Kletterturm und Piratenschiff gesteckt und sich am Kinderlachen erfreut. Doch: „Am Ende muss sich so ein Projekt auch rechnen und das hat es nicht.“

Lucy und Philip haben im Jahr 2019 Spaß an der Ballkanone. Quelle: Kerstin Schröder

Um die Anlage auch in der Corona-Pandemie zu nutzen, ist zunächst ein Testzentrum eingerichtet worden. Doch weil der Bedarf mit den Sommer-Lockerungen plötzlich nicht mehr da war, ist auch das Ende Juni geschlossen worden. Inzwischen gibt es aber neue Nutzer: Ein Beachbistro ist auf das Gelände gekommen und die Poeler Appartement Service GmbH, für letztere ist auch Stefanie Schneider-Hadler tätig.

Pächter investiert

Der neue Pächter, Gastronom Alexander Severin, hat innen alles komplett saniert und eine neue Küche eingebaut. Im Außenbereich vermitteln angepflanzte Palmen das sogenannte Beach-Gefühl. In die hat Alexander Severin, der in Blowatz wohnt und ursprünglich aus Dortmund kommt, viel investiert. „Schließlich sollen die Palmen auch den Winter überstehen“, begründet er.

Angeboten werden Fisch, Burger, Schnitzel, Currywurst und Kugel-Eis. Am Abend wird der Grill angeworfen, um Doraden und Thüringer zuzubereiten. Alle Soßen, ob die für die Currywurst oder die Remoulade für die Fischbrötchen, werden selbst gemacht. Im kommenden Jahr will der Gastronom in den Innenbereich investieren. „Dort werden dann auch noch Sitzplätze entstehen“, verrät er. Außerdem soll ein Pizzaofen angeschafft werden. Denn die italienische Leckerei soll ab dem kommenden Jahr ebenfalls auf der Speisekarte zu finden sein.

Drei Leute beschäftigt Alexander Severin in seinem neuen Bistro auf Poel. Geöffnet ist ab 11 Uhr – sieben Tage die Woche.

Von Kerstin Schröder