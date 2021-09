Während sich Sportler am Wochenende bei „Mudder Island“ auf Poel am Rudergerät für den guten Zweck körperlich verausgabten, schwangen die Norderstedter Friseure Sebastian Uerz und Martin Schütt vor Ort die Scheren. Alle Einnahmen kommen dem kranken Fiete (2) zugute – so viel brachte die Aktion.