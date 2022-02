Wismar

Erst „Nadia“, von Freitag zu Sonnabend „Zeynep“ und von Sonntag zu Montag „Antonia“. Die Orkantiefs haben an den Steilküsten der Insel Poel deutliche Spuren hinterlassen. So sind zwischen Timmendorf und Hinter Wangen rund 20 Bäume abgerutscht, weitere stehen auf der Kippe und können sich nicht mehr lange halten. An vielen Stellen ist zu sehen, wie das Erdreich abgebröckelt ist. Die Küste schrumpft hier ungebremst.

Der schmale Küstenwald oberhalb der Steilküste, ohnehin in einem erschreckend schlechten Zustand, hat ebenfalls weitere Bäume verloren. Bei Flachwasser am Sonntag wirkte der rund zwei Kilometer lange Strandabschnitt wie aufgeräumt, das aufgetürmte Seegras der letzten Wochen ist in der Ostsee verschwunden.

Betreten auf eigene Gefahr

Der Sturm hat diesen Baum an der Steilküste vor Timmendorf quergelegt. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Ostseegemeinde warnt vor den Gefahren der Steilküste. Der frühere Wanderweg ist gesperrt und an mehreren Stellen nicht mehr vorhanden. Ein Schild mit der Aufschrift „Steilküstenabbrüche: Betreten auf eigene Gefahr“ ist selbst ein Opfer des Sturms geworden.

Auch das Schild, das vor dem Betreten der Steilküste in Timmendorf warnt, ist ein Opfer des Sturms. Quelle: Heiko Hoffmann

„Die Entwicklung schadet dem Tourismus auf der Insel“

Die Abbrüche an den Steilküsten werden auf der Insel mit Sorge betrachtet. Doch das unbewohnte Hinterland wird dem Selbstlauf überlassen. Den Timmendorfer Georg Plath stört das gewaltig. „So kann es nicht weitergehen. Ich habe schon mit Hunderten Poelern gesprochen, und alle meinen das. Doch es ändert sich nichts.“ In der nächsten Sitzung des Poeler Wirtschaftsausschusses will der Gemeindevertreter das Thema Küstenschutz diskutieren. „Die Entwicklung schadet dem Tourismus auf der Insel. Dabei kann schon ein kleiner Steinwall Vorteile für Generationen bringen“, sagt der Ur-Poeler.

Zwischen Hinter Wangern und Timmendorf haben die Abbrüche an der Steilküste in den letzten Tagen zugenommen. Quelle: Heiko Hoffmann

Poeler Steilufer geht beträchtlich zurück

Doch Umweltschützer lehnen solche Maßnahmen ab. Nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums geht das Steilufer zwischen Timmendorf und Hinter Wangern um 55 Meter in 100 Jahren zurück. Zwischen Gollwitz und Schwarzer Busch um etwa 65 bis 90 Meter in 100 Jahren. Das gehe aus dem Vergleich historischer und aktueller Karten sowie aus Vermessungen hervor. Der Sand werde an anderer Stelle wieder angespült. Zum Beispiel am Brandenhusener Haken. Dort versandet dann die Fahrrinne zur Kirchsee und muss demnächst für viel Geld ausgebaggert werden.

Gefährlich: Darum ist das Betreten der Steilküste verboten. Hier ist ein Stück des früheren Wanderweges abgesackt. Quelle: Heiko Hoffmann

Schon vor Jahren hat ein Spezialist für Küstenschutzfragen im Schweriner Umweltministerium gesagt, dass maximal im Bereich südlich des Hafens Timmendorf am Beginn der Steilküste eine Schutzmaßnahme denkbar wäre. Diese Ecke sei kritisch, sie werde intensiv beobachtet. Hier gab es von 2006 bis 2018 einen Rückgang der Steilküste von fünf Metern. Inzwischen sind weitere Meter hinzugekommen.

Entscheidend ist für das Land MV, dass es in Timmendorf-Süd Wohnbebauung gibt. 2018 hieß es, dass eine Verlängerung um 50 Meter und eine Erhöhung des vorhandenen Steinwalls in Erwägung gezogen werde.

Die Pflicht zum Sichern der Küste bestehe nur im Zusammenhang mit bebauten Gebieten. Steilufer werden als Sedimentlieferanten für Flachküstenabschnitte angesehen. Generell gilt, dass sich bei Steinwällen Sand ablagert. Danach gehe, so die Experten, aber die Küste stärker zurück (Lee-Erosion). Bei einem Steinwall oder einer Steinwallgalerie werde das Problem nach Süden verschoben bzw. verlagert.

Poeler hofft auf Mitstreiter

Georg Plath hofft, dass sich auf Poel Mitstreiter finden, um das Problem der Steilküstenabbrüche anzugehen. Wege gehen verloren, der Tourismus leide darunter. Plath: „Wir sind für die Umwelt, und wollen sie ja auch erhalten. Nichts zu machen, kann nicht die Lösung sein.“

Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) ist skeptisch, dass das Land etwas unternimmt. Kritisch richtet sie den Blick auf den Wald oberhalb der Steilküsten. „Es muss was für mehr Wald getan werden. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Der Wald hat eine Schutzfunktion.“

Von Heiko Hoffmann