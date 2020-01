Poel: Umleitung in Timmendorf wird keine Gemeindestraße

Timmendorf

Aus der Umleitungsstrecke in Timmendorf wird keine dauerhafte öffentliche Straße. Das haben die 13 Poeler Gemeindevertreter einstimmig beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen wären zu hoch. Allerdings wollen die Gemeindevertreter den Chef des Reiterhofes in Timmendorf, André Plath, unterstützen. Er will die Fahrbahn vom Abzweig der Landesstraße 121 bis zum Timmendorfer Landweg erhalten und darüber mit dem Land verhandeln.

Neue Ortsdurchfahrt

Der Reihe nach: In Timmendorf-Dorf sind täglich bis zu 5000 Fahrzeuge unterwegs. Seit dem letzten Jahr wird unter Vollsperrung die etwa 625 Meter lange Ortsdurchfahrt komplett neu gebaut. Das schließt einen kombinierten Geh- und Radweg auf der linken Seite in Richtung Strand und eine neue Beleuchtung ein. Die Fahrbahn wird sechs Meter breit. Das Vorhaben kostet rund zwei Millionen Euro.

Damit der Verkehr rollen kann, hat das Straßenbauamt Schwerin wegen der vielen Urlauber eine Umgehungsstraße bauen lassen. Seit dem 25. März 2019 wird die Strecke genutzt.

Anwohner freuen sich über Umleitung

Für die Anwohner bringt die Umleitung viele Vorteile mit sich. Im Dorf ist es ungewohnt ruhig. Im September letzten Jahres hatten Anwohner daher den Antrag gestellt, dass die Umgehungsstraße erhalten bleibt. Dafür gab es 207 Unterschriften. Die Gemeinde hatte sich daraufhin an das Land gewandt. Laut Verkehrsministerium „bestünde zwar grundsätzlich die Möglichkeit zur Übernahme der Baustraße“, so die Inselverwaltung.

Doch allein für die Übernahme der Straße fallen 100 000 Euro an. Die Unterhaltskosten für die kommenden Jahre sind da nicht eingerechnet. Das Fazit der Gemeinde lautet: „Die Beschaffenheit der Straße lässt eine Dauernutzung im Grunde nicht zu.“ Die Straße sei nur für eine zeitweilige Nutzung geplant und gebaut. Würde in Zukunft der meiste Autoverkehr über die Straße rollen, „ist in absehbarer Zeit eine umfassende und kostenintensive Ertüchtigung und Instandhaltung fällig“, so die Verwaltung.

Gemeinde unterstützt Reiterhof

Dieser Argumentation sind die Gemeindevertreter gefolgt. Aenne Möller ( SPD) machte den Vorschlag, dass die Gemeindevertreter den Erhalt der Baustraße als privatwirtschaftlichen Landwirtschaftsweg befürworten. Diese Willensbekundung wurde mit 13 zu 0 Stimmen befürwortet. „Das ist unser aller Anliegen“, meinte Bodo Köpnick (Poeler für Poel). Mit dieser Variante, so Georg Plath ( CDU), würde das Dorf entlastet werden. Denn viele schwere Fahrzeuge könnten so direkt von der Landesstraße zum Reiterhof fahren.

Reiterhofchef Andrè Plath kann mit den beiden gefassten Beschlüssen leben. Er will jetzt mit dem Land verhandeln, damit ein Teilstück der Baustraße für seinen Betrieb erhalten bleiben kann. Dabei betont auch André Plath die Vorteile für die Anwohner: „Unsere schwere Technik muss dann nicht mehr durch die Ortschaft fahren.“

Unstrittig ist, dass der Abschnitt von der Kreuzung Timmendorfer Landweg (Betonspurbahn in Richtung Seehof) bis Ortsausgang Timmendorf zurückgebaut wird.

Bauarbeiten bis September

Der erste Bauabschnitt der neuen Ortsdurchfahrt wurde noch Ende 2019 fertiggestellt. Jetzt sind die Arbeiten zwischen dem Haland-Hof und Ortseingang Timmendorf an der Reihe. Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) geht davon aus, dass die Arbeiten Mitte/Ende September 2020 abgeschlossen sind.

