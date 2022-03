Insel Poel

Drei weitere große Sitzbänke auf der Ostseeinsel laden Einheimische und Gäste zum Verweilen ein. Zwei sind vor der Aussichtsplattform am Schwarzen Busch aufgestellt, eine Bank steht am neu errichteten Haus des Gastes in Kirchdorf. Es wird am Freitag, dem 8. April, offiziell eingeweiht, ab 14 Uhr öffnet es seine Türen für jedermann.

Die vier Auszubildenden des Treppenbaubetriebes Plath haben die Bänke hergestellt. „Wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, was die Lehrlinge anfertigen können, das dauerhaft Bestand hat“, erzählt Firmeninhaber Robert Plath, der in Wismar wohnt.

Poeler Bürgermeisterin: „Bänke können wir nicht genug haben“

Er hat seine Wurzeln auf der Insel Poel. Mit Bürgermeisterin Gabriele Richter kam er überein, dass Sitzbänke eine gute Idee sind. „Davon können wir nicht genug haben“, bestätigte am Freitag die Verwaltungschefin. „Gerade ältere Menschen sind sehr dankbar, wenn sie sich auf ihren Wegen hin und wieder setzen und ausruhen können.“ Vor Jahren hatte die Inselgemeinde begonnen, Holzbänke mit einer Fischfigur als Rückenlehne aufzustellen.

Unter Leitung ihres Ausbilders Hendrik Sylupp haben die Tischlerlehrlinge Jasmin Ohnesorg, Claudius Timm, Moritz Feldmann und Max Hirsack drei verschiedene Sitzbänke gefertigt – aus Eiche, Esche und Ovangkol, einem hochwertigen Holz aus Westafrika.

Azubi Max Hirsack, Ausbilder Hendrik Sylupp, Mitarbeiter Christian Drasdo und Firmenchef Robert Plath laden die rund 250 Kilo schwere Eichenbank ab. Quelle: Haike Werfel

Dazu mussten die Azubis, die im ersten bis dritten Lehrjahr sind, das Produkt skizzieren, eine Zeichnung anfertigen, Holz auf Maß zuschneiden, hobeln, verleimen und schließlich die Bänke zusammenbauen. Die vier jungen Leute haben einen tollen Job gemacht, lobte der Chef.

Rückenlehnen mit plattdeutschem Spruch

Sehr ansprechend wirkt die Bank aus Ovangkol mit einem Gestell aus Edelstahl am Haus des Gastes. Auf der Rückenlehne ist der plattdeutsche Spruch „För mäude Luftsnappers“ (Für müde Luftschnapper) eingraviert. Er nimmt Bezug auf das Willkommensschild an der Zufahrt zur Insel: „Peul wat för Luftsnappers“.

Auch die beiden anderen Sitzbänke ziert solch ein plattdeutscher Spruch. Auf der rustikalen Eichenbank, die mit etwa 250 Kilo am schwersten ist, steht „Sitten is dat halwe Liggen“ (Sitzen ist das halbe Liegen). Auf der Eschenbank ist „Sett Juch hen“ (Setzt Euch hin) eingraviert.

Ausgesucht hat die Sprüche der Poeler Historiker und Autor Jürgen Pump, berichtete die Bürgermeisterin. Sie bedankte sich sehr herzlich bei den Auszubildenden und der Firma, die ihren Sitz im Gewerbegebiet Kritzow vor den Toren Wismars hat.

Von Haike Werfel