Poel in Bildern: So schön ist die Insel im Herbst

Wie schön die Insel Poel im Herbst sein kann, hat Freizeitfotograf Helmut Kuzina für die OZ bei einem Streifzug über Mecklenburg-Vorpommerns drittgrößte Insel eingefangen. Über die Pferdekoppel lässt er den Blick in Richtung Kirchdorf mit der markenten Inselkirche schweifen. Wer im Herbst noch ein paar Tage auf der Insel verbringen konnte, hatte Glück. Touristen müssen wegen der aktuellen Corona-Verordnungen des Landes in dieser Woche abreisen. Auch Besuche in der Gemeindeverwaltung sind nur noch nach vorheriger Terminabsprache möglich. Für die Insulaner dürfte es als ab jetzt ruhig werden.

