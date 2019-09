Poel ist die 50. Schule „Ohne Rassismus“ in MV

Kirchdorf

50. Schule in Mecklenburg-Vorpommern, achte im Landkreis Nordwestmecklenburg und die erste Schule auf einer Insel in MV: Die Schule in Kirchdorf trägt jetzt den Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das wurde auf einer Festveranstaltung in der Sporthalle gefeiert.

Das Netzwerk gegen Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt besteht in Deutschland seit 1995 und richtet sich an Schüler, die gegen Diskriminierung aktiv vorgehen wollen. Bundesweit gehören dem Netzwerk mehr als 3000 Schulen an, die von rund eineinhalb Millionen Schülern besucht werden.

Die Schule in Kirchdorf besuchen 254 Grund- und Regionalschüler. Die Mädchen und Jungen der fünften bis zehnten Klassen hatten sich in Workshops mit dem Thema Rassismus und Courage befasst. Die Festveranstaltung verfolgte auch Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). „Mit jeder Schule, die dieses Label trägt, zeigen wir, in was für einer Gesellschaft die Mehrheit in diesem Land leben möchte“, so die Ministerin. Die Poeler hätten sich klar dazu bekannt, gegen Rassismus, Gewalt, Diskriminierung und Mobbing einzutreten. Martin: „Diese klare Haltung wünsche ich mir an jeder Schule.“

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich etwa zehn Prozent der Schulen dem Netzwerk angeschlossen. „Da ist noch Luft nach oben“, so Konstanze Moritz, Landeskoordinatorin der Initiative.

Während der Feierstunde präsentierten Vertreter der Klassen ihre Gedanken. Siebtklässler beschäftigten sich mit Mobbing, Achtklässler sind für Regeln, bei denen zum Beispiel das Tragen rassistischer Symbole tabu ist.

Diese Schulen in NWM sind dabei 50 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich dem Netzwerk „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angeschlossen. Aus Nordwestmecklenburg machen diese acht Schulen mit: Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg, Regionale Schule „Heinrich-Heine“ Gadebusch, Gymnasium am Tannenberg Grevesmühlen, Regionale Ostseeschule Wismar, Gerhard-Hauptmann-Gymnasium Wismar, Kooperative Gesamtschule „ Tisa von der Schulenburg“ Dorf Mecklenburg, Große Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ Wismar, Regionale Schule mit Grundschulteil Kirchdorf auf der Insel Poel.

Schüler aus der neunten Klasse haben eine Selbstverpflichtungserklärung erstellt. Darin heißt es beispielsweise: „Ich dulde keine rechtsextremen Sprüche, Beleidigungen, Anmerkungen oder Witze. Ich dulde keine physische und psychische Gewalt.“ Herkunft, Sprache, Aussehen, Religion und sexuelle Orientierung sollen keine Rolle spielen. Wer Zeuge eines Verstoßes dieser Grundsätze wird, verpflichte sich, einen Lehrer oder die Schulleitung zu informieren. Möglichst jeder Schüler soll die Erklärung unterschreiben.

Anna Sophie Lange (13) aus der 7. Klasse findet die Aktion klasse. Sie hat kein Verständnis dafür, wenn Menschen zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe gemobbt werden. Lea Walzel (15) aus der 10. Klasse glaubt nicht, dass sich wegen solcher Aktionen etwas ändern wird. „Mich interessiert das nicht sonderlich.“

Der Rapper PTK aus Berlin-Kreuzberg („Ich bin gegen Nazis und gegen rechts“) führte einen Workshop mit elf Schülern durch. Thema, Stichwörter, Texte, Reim und Beat wurden erarbeitet. Für die Kostprobe vor allen Schülern und Lehrern gab es einen dicken Applaus.

„Ihr braucht Mut und Courage, um euch einzusetzen für andere.“ Bettina Martin (SPD), Bildungsministerin MV Quelle: Heiko Hoffmann

Komplimente verteilte im Anschluss auch die Bildungsministerin. „Ihr habt total wichtige Sachen besprochen. Ich finde, ihr habt diese Auszeichnung verdient, weil ihr euch wirklich auf den Weg macht. Das ist kein Preis für etwas, was ihr schon gemacht habt, sondern für etwas, was euch verpflichtet.“

Zu den ersten Gratulanten gehörte Norbert Bartsch (DJ Eddy), der die Veranstaltung unterstützt hat und das Anliegen begrüßt.

