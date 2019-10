Poel prüft Übernahme der Umgehungsstraße

Kirchdorf

Aus der Umgehungsstraße in Timmendorf soll ein Dauerzustand werden. Diesen Prüfauftrag haben die Poeler Gemeindevertreter am Montag einstimmig beschlossen. Die Verwaltung soll jetzt alle Fakten zusammentragen und dann die Abgeordneten informieren.

Hintergrund ist, dass aktuell die Ortsdurchfahrt in Timmendorf-Dorf entlang der Landesstraße komplett einschließlich eines neuen Radweges erneuert wird. Das Land hat als Auftraggeber der Bauarbeiten eine Umleitungsstraße bauen lassen. Einwohner sehen darin viele Vorteile. Zum Beispiel weniger Verkehr und Lärm und mehr Sicherheit. Daher wurden Unterschriften für einen Einwohnerantrag gesammelt. Darin sprechen sich die Befürworter dafür aus, dass die Umleitung als Dauerstraße erhalten bleibt. Jetzt soll die Gemeindeverwaltung klären, ob und zu welchen Konditionen das möglich ist.

Kostenfrage im Mittelpunkt

Wichtige Fragen sind: Welche Kosten kommen auf Poel zu, wenn die Fahrbahn zur Gemeindestraße wird? In welchem Zustand befindet sich die Umgehungsstraße? Antworten dazu werden vom Land eingeholt. Nach ersten Hinweisen erfüllt die Umleitung nicht die Anforderungen an eine dauerhaft gute Straße.

Ortsdurchfahrt Aktuell wird die Ortsdurchfahrt in Timmendorf-Dorf komplett neu gemacht. Der Breitbandausbau in diesem Bereich ist abgeschlossen. Fertig ist auch die Pflasterung des gemeinsamen Geh- und Radweges aus Richtung Timmendorfer Strand bis zur Einmündung Reiterring. Die Asphaltierung der Straße ist für die letzte Novemberwoche geplant. Ende November soll der erste Bauabschnitt wie geplant fertig sein. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt haben parallel begonnen. Der Regenwasserkanal ist erledigt. Die weiteren Arbeiten hängen von der Witterung ab. Im Frühjahr/Sommer 2020 könnte alles fertig sein.

Gemeindevertretervorsteher Bodo Köpnick sieht als möglichen Kompromiss, wenigstens die Querverbindung der Umleitung bis zum Abzweig nach Seehof/ Neuhof zu erhalten. „Das würde die Situation im Ort entspannen.“ Auch Aenne Möller kann sich eine Nutzung dieses Teilstücks als landwirtschaftlichen Betriebsweg vorstellen.

Platz für Wohnmobile

Viel diskutiert wurde am Montag eine Änderung des Flächennutzungsplanes am Schwarzen Busch. Dort könnte auf einem Teilbereich des Parkplatzes ein Wohnmobilplatz mit Toilette und Entsorgungsmöglichkeiten entstehen. Im Gespräch sind 30 Stellplätze, so Martin Hufmann vom gleichnamigen Planungsbüro aus Wismar.

Kurdirektor Marcus Frick und einige Gemeindevertreter sehen den Bedarf, wollen Urlaubern ein touristisches Angebot schaffen und in den Wildwuchs bei Wohnmobilisten mehr Ordnung reinbringen. Andere wollen Wohnmobile in Timmendorf konzentrieren und sehen die Gefahr, dass am Schwarzen Busch Platz verloren geht für den jährlich stattfindenden Löschangriff nass, bei dem im September 174 Mannschaften um den 20. Inselpokal kämpften. Ob und wie der Wohnmobilplatz auch tatsächlich entstehen wird, ist dann der folgenden Bauleitplanung vorbehalten. Am Ende stimmten sechs Gemeindevertreter für die Änderung des F-Planes, vier waren dagegen, einer enthielt sich.

Neue Wohnprojekte

Genauso knapp verlief eine Abstimmung zum Bebauungsplan „Bernsteinweg“ in Kaltenhof. Konkret geht es um die Billigung des Vorentwurfs und die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Entstehen sollen neun Einzelhäuser. Vier sind festgesetzt zum Wohnen, fünf können sowohl als Ferienhaus als auch für das Dauerwohnen genutzt werden. Die Diskussion drehte sich um das Ferienwohnen. Kritiker lehnten weitere Feriendomizile auf der Insel ab, Befürworter rückten den Kompromiss in den Vordergrund, dass Möglichkeiten für das Dauerwohnen auf Poel überhaupt geschaffen werden.

Einhellige Zustimmung gab es daher für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum B-Plan „Vorwerk West“. Ortsausgang linke Seite in Richtung Kirchdorf sollen vier Einfamilienhäuser entstehen, das Bauernhaus soll zum Mehrgenerationenhaus entwickelt werden. Alles ausschließlich zum reinen Wohnen.

Kompromiss beim Sportplatz

Beschlossene Sache ist, dass es für den Sportplatz am Kaltenhöfer Weg in Kirchdorf eine Flutlichtanlage geben wird. Die Ausschreibung steht an, die Auftragsvergabe soll im Dezember oder Januar erfolgen, die Montage ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Allerdings befindet sich der Sportplatz im Außenbereich und muss daher noch planungs- und naturschutzrechtlich legitimiert werden, so Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos). Die Gemeinde und der Landkreis haben sich auf diesen Kompromiss geeinigt. Die fehlende Baugenehmigung für den Sportplatz samt Nebenanlagen wird mit dem Bebauungsplan nachgereicht. „Bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes wird der Landkreis den Sportplatz und Flutlichtanlage dulden“, so die Bürgermeisterin. Der Aufstellung des B-Planes wurde zugestimmt.

Mehr lesen:

Aus Umleitung soll Dauerzustand werden

Kirchdorf: neue Ortsdurchfahrt mit Kreisel

174 Feuerwehrteams beim 20. Inselpokal

Über den Autor:

Von Heiko Hoffmann