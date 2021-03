Kirchdorf

Die Aktion „Poel räumt auf“ findet am 27. und 28. März statt. Passend zu den Corona-Einschränkungen lautet das Motto der Poeler Müllsammelaktion am Wochenende „Gemeinsam – aber jeder für sich – für eine saubere Gemeinde“.

Urlauber dürfen die Insel zwar noch nicht bereisen, doch zu den Osterfeiertagen werden viele Tagesausflügler die Ostseeinsel aufsuchen. „Wir möchten unsere Insel von ihrer schönsten Seite präsentieren“, so Bürgermeisterin Gabriele Richter. Auch wenn es in diesem Jahr keine gemeinsame Auswertung mit gemütlichem Beisammensein bei der Feuerwehr geben darf, hofft die Ostseegemeinde auf eine rege Beteiligung.

Gebeten wird, die blauen Müllsäcke, die in der Kur- und Gemeindeverwaltung sowie im Bauhof bereitstehen, bis Sonntagabend gut sichtbar an der Straße, an den Strandzugängen oder an den Parkplätzen zur Abholung abzustellen. Wer keine Möglichkeit hat, die Müllsäcke abzuholen, kann zur Klärung die Nummer 038 425 / 20 347 anrufen.

Die Bürgermeisterin würde sich freuen, wenn die Helfer ihren Arbeitseinsatz mit einem Foto festhalten und für eine Veröffentlichung im Inselblatt an l.blach@inselpoel.net mailen.

Von hoff