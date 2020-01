Poel startet mit Schornsteinfegerglück ins neue Jahr

Kirchdorf

Schornsteinfeger bringen Glück. Meister Henry Vinke und seine beiden Gesellen Miriam Redemund und Corvin Zentner helfen dem Sprichwort beim Neujahrsempfang der Insel Poel am Sonnabend noch ein wenig auf die Sprünge. Wer möchte, erhält einen Glückscent mit Schornsteinfeger.

Schornsteinfeger haben an die Gäste des Neujahrsempfangs Glückscents verteilt. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Inselgemeinde hat 2020 einiges vor. Bürgermeisterin Gabriele Richter und Gemeindevertretervorsteher Bodo Köpnick geben vor den 250 Gästen in der dekorierten Sporthalle Kirchdorf einen Ausblick.

Noch Ende Januar erfolgt die Auftragsvergabe für die Flutlichtanlage am Sportplatz Kaltenhöfer Weg. Bis zum Sommer soll sie fertig sein. Der Bau der Trailerbahn am Hafen Kirchdorf soll je nach Wetterlage im Frühjahr abgeschlossen sein. Fertig wird in absehbarer Zeit auch die Ortsdurchfahrt Timmendorf, während die Planungen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Kirchdorf an Fahrt gewinnen.

Beim Dauerbrenner „ Haus des Gastes“ in Kirchdorf wird sich 2020 einiges drehen. Seit 2012 arbeitet Poel an dem Vorhaben. Gabriele Richter: „Da jetzt die Finanzierung gesichert ist, wurde der Auftrag an die Firma Wocon Lambrechtshagen erteilt. Ich muss dennoch erwähnen, dass in diesem Projekt viele Monate und Jahre intensive Arbeit, Planungen, Gespräche und auch kontroverse Diskussionen stecken. Aber wir haben nicht aufgegeben und hartnäckig unser Ziel verfolgt.“

Ein weiteres großes Projekt ist der Neubau eines Horts für die Schulkinder neben der Kita sowie die Zufahrt zum neuen Hort.

Ernst Dörffel war der Poeler Landarzt. Mit fast 80 ist er endgültig in den Ruhestand gegangen. Bürgermeisterin Gabriele Richter würdigte sein Wirken. Quelle: Heiko Hoffmann

Weiterkommen will die Gemeinde bei der Schaffung von altengerechtem Wohnraum. Bodo Köpnick: „Das liegt uns besonders am Herzen. Ein Grundstück für das Vorhaben haben wir gefunden, an dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird intensiv gearbeitet und mit dem Investor soll noch in diesem Quartal der Kaufvertrag geschlossen werden.“ 55 Wohnungen sollen entstehen.

250 Gäste waren beim Neujahrsempfang der Insel Poel. Quelle: Heiko Hoffmann

Beim Blick zurück sagt der Vorsteher der Gemeindevertretung: „Für uns zählt der Grundsatz, dass nicht das Erzählte gilt, sondern das Erreichte. Und wir haben wieder viel in unserer Gemeinde Ostseebad Insel Poel erreicht.“ Als Beispiel zählen er und die Bürgermeisterin die Besucherplattform am Schwarzen Busch auf, Mitfahrbänke an drei Stellen der Insel, den neuen Spielplatz in Timmendorf und auch den von vielen Poelern herbeigesehnten Abriss der alten Tankstelle in Niendorf. Im April 2019 fand in Timmendorf der erste symbolische Spatenstich für die Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes mit Glasfaserkabel im Landkreis statt.

Auch zu feiern gab es einiges: So zum 20. Mal den bundesweiten Feuerwehrwettkampf in der Königsdisziplin „Löschangriff nass“, das 150. Jubiläum der Poeler Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger oder auch 25 Jahre Mutter-Kind-Kurklinik am Schwarzen Busch.

Vor Vertretern aus Bundes-, Landes- und Kreispolitik legen Gabriele Richter und Bodo Köpnick auch den Finger in die Wunde. Die kommunale Selbstverwaltung werde von teilweise unberechtigten Nachforderungen des Landkreises hinsichtlich kostspieliger Gutachten und Bauleitplanungen überschattet. Zum anderen sieht Poel eine finanzielle Abkühlung durch das noch zu beschließende Finanzausgleichsgesetz. Die beabsichtigte Finanzausstattung reiche nicht aus, „um Schule, Kita, gemeindliche Straßen, Feuerwehr und Sporteinrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und ausreichend zu investieren“, so Köpnick.

Angesichts der aktuellen Diskussion um Landwirtschaft und Klima sagt Gabriele Richter: „Ein erfolgreiches Wirtschaften muss auch zukünftig im Einklang mit der Natur möglich sein und den Betrieben weiterhin die Existenz sichern.“ Diese Botschaft vernimmt Gastredner Jörg Haase gerne. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg wirbt beim Empfang dafür, dass sich eine intakte Landwirtschaft und Natur nicht ausschließen müssen.

7 Ehrungen Sieben Poeler wurden auf dem Jahresempfang für ihr Wirken geehrt: Martin Thegler ist seit 20 Jahren für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger tätig. Heiko, Jana und Patricia Settgast: Die Familie lebt ehrenamtliches Engagement und wurde vom Schulförderverein und vom Poeler Faschingsclub vorgeschlagen. Lothar Frenkel engagiert sich für den Schützenverein Insel Poel. Angelika Pudschun wirkt seit vielen Jahren zum Wohle des Vereins Poeler Leben. Sanitätsrat Ernst Dörffel ist der am längsten praktizierende Mediziner der Insel. Jetzt ist der Landarzt endgültig in den Ruhestand gegangen.

